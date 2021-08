Bez testu žádný zpěv ani cvičení v tělocvičně. Děti budou v září testované třikrát

Pokud bude mít některý z žáků známky infekčního onemocnění, musí ho izolovat od ostatních. Ministerstvo školství školám doporučuje zřídit izolační místnost. Vše vyplývá z manuálu, který ministerstvo odeslalo do škol.

Testování ve třech termínech

Ilustrační foto: analogicus, Pixabay, CC0

Testování proběhne ve třech termínech. 1., 6. a 9. září. Výjimku mají prvňáčci, aby neměli začátek školy spojený s testováním. Druhý den mu však neuniknou. Výjimku z testování budou mít očkovaní nebo ti, kteří covid prodělali v posledních 180 dnech.

Antigenní testy určené pro samoodběr dostanou školy od státu.

Robert Plaga | Foto: Úřad vlády ČR

"Příští týden začne rozvoz těchto testů do škol, celkem 4,2 milionu kusů. Proběhne to tím známým režimem s výraznou pomocí hasičů tak, aby nejpozději v pátek měly všechny školy dostatek testů pro testování dětí tím screeningovým testováním," oznámil ministr školství Robert Plaga (za ANO).

Školy mohou použít i přesnější PCR testy, musí si je ale zajistit samy. Mohou pak získat příspěvek 200 korun na test.

Bez testu necvičit a nezpívat

Ilustrační foto: Miguel Bautista, Unsplash, CC0

Pokud se žáci nenechají testovat, ani nedoloží bezinfekčnost, budou muset nosit roušku i při výuce. Budou mít také do konce testování na školách zakázáno cvičit ve vnitřních prostorech a zpívat.

Rodiče se však nemusí obávat, že by v případě nákazy šla do karantény celá třída, připomněl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

"Nepředpokládáme, že bude docházet k nařizování nějaké deseti či čtrnáctidenní karantény. Pokud děti, které byly dva dny před či dva dny po s tím pozitivním v kontaktu, tak absolvují PCR test a pokud bude negativní, tak se budou moci vrátit zpět do výuky."

Foto: Michaela Danelová, Český rozhlas

Pokud nebudou rodiče souhlasit s testováním ani nošením roušky, ředitel děti do školy nepustí. Ale distanční výuka pro ně nepoběží.

A jak to bude s testováním dál? To by pokračovalo do konce září v případě, pokud by ve školách v jednom okrese bylo více než 25 pozitivních případů na 100.000 provedených testů. Testovalo by se jednou týdně.

Nová pravidla budou platit i u kroužků, kam chodí pořád stejní žáci, například sportovní příprava, taneční kroužek nebo skautský oddíl. Od září tu budou antigenní testy platit týden.

Od nového školního roku si také přilepší třídní učitelé. Částka za třídnictví se jim zvyšuje na 1500 až 3000 korun měsíčně. Zatím dostávali většinou 500 až 1300 korun.