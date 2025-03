Zavedení povinné vojenské služby nikdo nenavrhuje, řekla ministryně Černochová

Zavedení povinné vojenské služby nikdo nenavrhuje, řekla dnes v televizi Nova ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Proti by podle místopředsedy sněmovního branného výboru Pavla Růžičky bylo i opoziční hnutí ANO. V únoru na velitelském shromáždění Černochová uvedla, že obrana čelí stejným problémům jako s náborem vojáků i v civilní části resortu.

"Nikdo to nenavrhuje. Je to v současné chvíli o tom, že se snažíme získat do armády co nejvíce profesionálních vojáků, příslušníků aktivní zálohy. Rozšířili jsme možnost výcviku o dobrovolné předurčení," připomněla ministryně. Téma povinné tříměsíční vojenské služby nedávno nastolili neparlamentní Motoristé sobě.

"Neumím si představit, že by po více než dvou dekádách, kdy máme profesionální armádu, jsme znova obnovovali základní službu, stavěli kasárny, řešili stravování, logistiku samotného odvodu," doplnila Černochová. Označila to za krajní řešení, které věří, že nikdy nenastane. "ANO žádnou povinnou vojenskou službu nechce zavádět," uvedl Růžička.