Zeman a katarský emír podepsali dohody, ambasáda Kataru v ČR má být brzy

Prezident Miloš Zeman a katarský emír Tamim bin Hamad Sání dnes v Praze podepsali dohody o ekonomické spolupráci. Po notifikaci Evropskou komisí též země schválí dohodu o ochraně investic. Na tiskové konferenci po jednání to řekl Zeman. Dotkli se také otázky katarského velvyslanectví v Česku, podle emíra bude otevřeno v krátké době, pravděpodobně v nadcházejících měsících.

Prezidentův kancléř Vratislav Mynář po tiskové konferenci novinářům řekl, že Zeman s katarským emírem hovořili také o možnostech přepravy zemního plynu a o časovém rámci. "Emír říkal, že jsou naprosto otevření, že ještě dnes v rámci gesčních ministerstev dá pokyn, aby se snažili uzavřít dohodu v co nejkratším termínu," poznamenal. Se Zemanem hovořili také o spolupráci ve zdravotnictví či energetice. Katar podle Mynáře projevil zájem investovat do PPP projektů, konkrétně například do výstavby dálnice.

Vládce Kataru do Česka přijel historicky na první oficiální návštěvu. Kromě setkání s českými představiteli má emír v plánu i několik bilaterálních jednání s účastníky čtvrtečního zasedání Evropského politického společenství.