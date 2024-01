Pavel: Situaci v Gaze je nutné řešit s cílem formy státnosti pro Palestince

Prezident Petr Pavel končí třídenní cestu na Blízký východ. Po dvou dnech v Izraeli přijel do Kataru, kde jednal s emírem Tamimem bin Hamadem Sáním. Shodli se na tom, že situaci v Pásmu Gazy je nutné řešit v komplexním balíku s konkrétním cílem, jímž je forma státnosti pro Palestince.

Petr Pavel v Kataru | Foto: Michaela Říhová, ČTK

"Shodli jsme se na tom, že bezpečnostní situaci konkrétně v Gaze je nutné řešit v komplexnějším balíku. To znamená nejen za účasti regionálních států a hlavních světových hráčů, ale také jako balík, který má konkrétní cíl," řekl Pavel. Tím je podle něj právě forma státnosti pro Palestince.

"Bez toho, že by Palestinci dosáhli na dlouhodobý cíl, tak stabilita v regionu nebude a nepokoje se budou opakovat periodicky, jako jsme toho byli svědky dosud," dodal český prezident.

Katar považuje podle české hlavy státu za prioritu jednat o propuštění izraelských rukojmí, které uneslo hnutí Hamás při útoku na izraelské pohraničí 7. října.

"Uvědomují si, že bez propuštění rukojmí žádné další jednání probíhat nemůže, ale zároveň to vidí v komplexu, že není možné jednat o propuštění rukojmí odděleně bez jednání o příměří a poválečném uspořádání," poznamenal Pavel.

Katar má nejsilnější páky na vedení hnutí Hamás

Petr Pavel a Tamím bin Hamad al-Thání | Foto: Zuzana Bönisch, Pražský hrad / Kancelář prezidenta republiky

Katar český prezident považuje za možná jedinou zemi, která má nejsilnější páky na vedení palestinského hnutí Hamás, jehož ozbrojenci loni 7. října zaútočili na izraelské pohraničí, kde povraždili na 1200 lidí a dalších zhruba 240 unesli.

Izrael v reakci na útok zahájil ofenzivu v Pásmu Gazy, kde válka trvá už více než 100 dní. Izraelské vedení není podle prezidenta jednotné v otázce dvoustátního řešení konfliktu a tedy vzniku samostatné Palestiny.

Takovou brutalitu Hamásu podle Pavla nikdo nečekal

Do Dauhá prezident přijel z Izraele, kde v Jeruzalémě jednal s vrcholnými politickými představiteli. Navštívil napadenou vojenskou základnu na hraničním přechodu Erez mezi Gazou a Izraelem, která byla zasažena právě při útoku 7. října, i Národní kybernetické ředitelství (INCD) v Beerševě.

Teroristický útok ze 7. října byl podle Pavla šokem, nikdo neočekával takovou brutalitu. Útok byl záměrně brutální a barbarský, aby vyprovokoval silnou reakci, uvedl. "Civilisté na obou stranách mají právo být chráněni," řekl rovněž český prezident. Za zásadní podle něj Česko považuje také to, aby všichni měli dostatečný přístup k humanitární pomoci.

Snímky následků izraelské ofenzivy podle české hlavy státu mění vnímání konfliktu u veřejnosti, často se objevuje narativ, že Palestinci jsou obětí, zatímco Izrael pachatelem. "Je v našem zájmu i v zájmu Izraele, aby tyto snímky nezastřely realitu," řekl s tím, že světu je nutné připomínat, že původcem války je Hamás a jeho říjnový útok.

Petr Pavel v Kataru | Foto: Zuzana Bönisch, Pražský hrad / Kancelář prezidenta republiky

Pavel se v Izraeli setkal setkal s rodinami rukojmí

Kromě politiků se prezident Pavel setkal v Izraeli také s rodinami unesených rukojmí, kteří ho žádali o vytvoření tlaku na propuštění lidí zadržených hnutím Hamás po teroristickém útoku.

Pavel novinářům řekl, že rodinám rukojmí nedával plané sliby. Ze své pozice může zejména oslovovat státníky. V této souvislosti zmínil právě Katar.

Řešení války není podle českého prezidenta možné bez neutralizování struktury a působnosti Hamásu. "Pokud už malé děti jsou od školek vedeny k tomu, že Izraelce mají nenávidět a v okamžiku, kdy dorostou, tak je pokud možno i zabíjet, tak to není nic pro nějaké mírové soužití," řekl Pavel.

Hamás musí být eliminován, aby Palestinci mohli žít v míru a souladu s izraelským obyvatelstvem, prohlásil. "Spolupráce před 7. říjnem i mezi Gazou a Izraelem byla velice intenzivní. Programů, které v Gaze fungovaly, byly stovky, možná tisíce. Je velká škoda, že útok ze 7. října vrátil Palestince o roky a roky zpátky, protože nejen to vše, co bylo postaveno, ale i vztahy, které byly vybudovány jsou na dlouhou dobu zničeny," dodal prezident.

Česko vyčlenilo deset milionů na humanitární pomoc

Po jednání s izraelskými vrcholnými představiteli Pavel uvedl, že Hamás se svým konáním v Pásmu Gazy jasně postavil do situace teroristické organizace, která porušuje všechny principy, ale ukázal také, že mu vůbec nezáleží na osudu běžných Palestinců.

Návštěva vojenské základny v Izraeli | Foto: Zuzana Bönisch, Pražský hrad / Kancelář prezidenta republiky

Zároveň prezident oznámil, že česká vláda vyčlenila deset milionů korun na humanitární pomoc, z toho polovinu pro palestinské civilisty prostřednictvím Světového potravinového programu. Druhá polovina je určena pro izraelské zdravotnické organizace. Novinářům také Pavel řekl, že rozsah pomoci izraelské armády palestinským civilistům je enormní, ovšem v naprosté většině se o něm ani neví.

Izrael tento měsíc humanitární pomoc do Gazy mírně zvýšil, podle organizací OSN je ale stále nedostatečná. Před válkou do Gazy vozilo humanitární pomoc asi 500 kamionů denně. Šéf úřadu OSN pro palestinské uprchlíky o víkendu opět vyjádřil obavy z propuknutí hladomoru v Pásmu Gazy. Už v prosinci Světový potravinový program (WFP) uvedl, že přes půl milionu lidí, tedy asi čtvrtina obyvatel, tam trpí hlady, a varoval, že do půl roku hrozí hladomor.