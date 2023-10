Zemřel bývalý šéf Komerční banky a senátor ODS Richard Salzmann

V pondělí zemřel bankéř Richard Salzmann, někdejší generální ředitel Komerční banky (KB) a senátor za ODS. Bylo mu 94 let. Informaci serveru Lidovky.cz dnes ČTK potvrdila jeho dcera Eva Salzmannová. Salzmann patřil k nejvýraznějším osobnostem polistopadové transformace ekonomiky a bankovního sektoru. Upřímnou soustrast rodině na síti X vyjádřil premiér a předseda ODS Petr Fiala, podle něhož byl Salzmann výraznou osobností polistopadového vývoje země a významně přispěl k rozvoji českých bank.

Richard Salzmann se narodil 10. května 1929 v Plzni, byl prapravnukem zakladatele tamního vyhlášeného hostince U Salzmannů. Po absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy pracoval až do konce roku 1989 ve Státní bance československé. V roce 1990 přešel do Komerční banky, o rok později se stal jejím generálním ředitelem. Po vzniku akciové společnosti KB v březnu 1992 byl zvolen i předsedou představenstva.

Salzmann byl na začátku 90. let také místopředsedou a členem prezídia Fondu národního majetku ČR a od roku 1993 do března 1996 působil jako předseda Burzovní komory Burzy cenných papírů v Praze. Richard Salzmann byl v letech 1966 až 1970 členem komunistické strany, v roce 1991 vstoupil do ODS, za kterou byl na podzim 1996 zvolen senátorem za obvod Brno-město. Salzmann byl vdovec, měl dvě dcery - Eva je herečkou a Barbora etnografkou.