Zemřela Eva Kubíková-Bullock, byla jedním z přeživších lidických dětí

Na konci prosince zemřela v sedmaosmdesáti letech Eva Kubíková-Bullock, byla jedním z přeživších lidických dětí. Žila v Kanadě, Lidice opakovaně navštěvovala, informoval ředitel Památníku Lidice Eduard Stehlík na webu. Ze 105 lidických dětí němečtí nacisté 88 zavraždili. Po druhé světové válce se jich do Lidic vrátilo 17. Nyní jich žije šest.

Kubíková-Bullock se narodila 29. dubna 1937 v Praze, zemřela 28. prosince v kanadském Hamiltonu. Její matka Anna žila v Lidicích, kde se seznámila i se svým budoucím manželem Františkem. Pracoval jako redaktor ČTK a podílel se i na vysílání Československého rozhlasu. Lidice nacisté vyhladili 10. června 1942, zastřelili tehdy 173 mužů včetně Evina otce.

Později byla nacisty vybrána mezi děti určené k poněmčení a dostala se do několika dětských domovů "Tou dobou již po ní intenzivně pátrala její teta Ella Spernagelová, tatínkova v Německu žijící sestra, která německé úřady přesvědčila, aby jí byla Eva svěřena do výchovy, s tím že ji bude vychovávat v "německém duchu". Tuto její žádost usnadňovalo to, že její manžel byl rodilý Němec a navíc v té době sloužil jako voják v německé armádě," popsal ředitel památníku.

Tetina žádost byla úspěšná a neteř se k ní dostala. Do Československa se vrátila těsně po skončení druhé světové války díky příbuznému žijícímu v Plzni, který byl s Evinou tetou v kontaktu. Shledala se i se svou matkou, která se znovu vdala a v roce 1949 rodina odešla ilegálně za hranice. Několik let žila v Norsku a poté zamířila do Kanady. Kubíková-Bullock vystudovala oční lékařství, kterému se také věnovala. Vdala se a měla dvě děti.