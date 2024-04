Zemřela herečka Hana Brejchová, známá z filmu Lásky jedné plavovlásky

Zemřela herečka Hana Brejchová, sestra slavnější Jany Brejchové. Uvedly to servery Aha.cz a Blesk.cz s odkazem na neteř Hany Brejchové, herečku Terezu Brodskou. Hana Brejchová podle serverů zemřela před několika dny, bylo jí 77 let. Známá je rolemi ze 60. let ve filmech Lásky jedné plavovlásky a Nejkrásnější věk. Hvězdu z Hany Brejchové udělala hlavní ženská role ve filmu Miloše Formana Lásky jedné plavovlásky z roku 1965. V té době ještě studovala gymnázium, narodila se 12. prosince 1946. Forman byl tehdy životním partnerem Haniny sestry Jany. Za snímek nominovaný na Oscara dostala Hana Brejchová třetí místo v kategorii nejlepší ženský herecký výkon na festivalu v Benátkách. Své nadání a šarm Hana Brejchová potvrdila ještě rolí paní Vránové v hořké komedii Jaroslava Papouška Nejkrásnější věk (1968). Další velké role už neztvárnila, menší dostala v komediích nebo seriálech v 80. a 90. letech. Formana už jako hollywoodského režiséra pracovně znovu potkala při natáčení filmu Amadeus.