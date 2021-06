Zemřela herečka Nina Divíšková, bylo jí 84 let

Ve věku 84 let zemřela česká herečka Nina Divíšková. ČTK to potvrdil její manžel Jan Kačer. Herečka dlohou dobu bojovala s Alzheimerovou chorobou. Divíšková byla přes 30 let členkou souboru pražského Činoherního klubu. Zahrála si také v Dejvickém divadle v Příbězích obyčejného šílenství včetně stejnojmeného filmu. Diváci ji také znají i z televizního seriálu Vyprávěj. Pro svůj přísný pohled a hluboký hlas dostávala ve filmu často záporné role - třeba v Morgianě nebo Prodavači humoru.