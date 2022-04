Ceny Magnesia Litera byly rozdány: Bodoval knižní portrét Karla Gotta

Gott: Československý příběh | Foto: ČT24

„Karel Gott by řekl: To jsem vážně nečekal. A já jsem to také nečekal. Ale on by to řekl roztomileji,“ prohlásil Pavel Klusák při přebírání ocenění. Ceny Magnesia Litera pořadatelé udělili v neděli večer na Nové scéně Národního divadla v Praze. Klusák si odnesl nejen cenu v kategorii Kniha roku, ale i jeho kniha bodovala i v kategorii publicistiky.

„Beru ocenění jako známku toho, že není ještě všechno oddiskutováno kolem normalizace a kolem toho, jak tehdejší časy ovlivňují časy, ve kterých žijeme,“ dodal Klusák.

Gott: Československý příběh | Foto: nakl. Host

Podle poroty je jeho kniha psaná zaujatě a přístupnou formou. Klusák dobře zasadil život Karla Gotta do širších politických a kulturních souvislostí. V knize třeba popsal, jak si legendární zpěvák spoluvytvářel vlastní obraz nebo jak silná byla jeho závislost na uznání od fanoušků.

Nakladatelství knihu o Karlu Gottovi označuje za nezávislý hudební portrét s důrazem na ověřená, nová a málo známá fakta.

Karel Gott | Foto: Česká televize

Autorovi se podle poroty navíc daří vyprávění seskupit kolem několika klíčových momentů Gottova života, jako byla jeho éra v Semaforu, krátký exil v Německu či Anticharta.

„Klusák ukazuje, jak se Gott stával stále více tvůrcem i obětí obrazu, který si z velké části sám vytvářel, tedy jak byl postupně proměňován v zajatce svého úspěchu a až narkotické závislosti na uznání publikem a fanoušky,“ uvedla porota.

Videopozdrav z Charkova

Nejlepší beletristickou knihou se stal román Stanislava Bilera Destrukce. Autor v něm sleduje osudy učitele, který před složitostí světa utekl z města na venkov. Chtěl nalézt klid, řád a jistotu, místo toho odhalil svět v rozvratu. Existenciální a environmentální román přináší ale naději, že život může mít smysl i uprostřed trosek a že smrt není největší problém člověka na Zemi.

Tereza Dobiášová | Foto: Michaela Říhová, ČTK

Porota ocenila také Terezu Dobiášovou za knihu o Anežce České, a to v kategorii debut roku. Kniha nese název Tajemství - Neskutečný příběh Anežky České a autorka v ní vypráví příběh, jak se podle ní „asi nemohl stát“. Spřádá Anežčinu životní pouť od narození až po rozhodnutí vstoupit do kláštera jako spletitou cestu poznávání světa a sebe sama.

Nakladatelským činem bylo vyhlášeno vydání Lipnické bible. Vyšla u příležitosti loňského zapůjčení originálu latinského rukopisu na hrad Lipnice nad Sázavou v roce 600. výročí vzniku této rukopisné památky. Ve čtenářské anketě zvítězil Pavel Tomeš s románem Až na ten konec dobrý. V poezii pak bodoval Vladimír Mikeš s knihou Odkud to přichází?

Foto: Michaela Říhová, ČTK

Během večera zazněla podpora Ukrajině v její válce proti Rusku. Ukrajinský básník a spisovatel Serhij Žadan poslal videopozdrav z Charkova, kde zůstává a zásobuje obránce města. Vyjádřil díky za podporu a dodal, že válka zřejmě neskončí brzy a požádal proto, aby lidé dál tlačili na své vlády a žádali po nich další podporu Ukrajiny.