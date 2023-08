Češka získala za svůj start-up cenu publika na evropské přehlídce studentských firem v Istanbulu

Jak uvedla organizace JA Czech, prvenství start-up získal v kategorii pro vysoké školy, ve které soutěžilo 105 týmů z 26 evropských zemí. Tereza Jandová studuje na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a tam její nápad vznikl.

Zdroj: Cartoon Yooself

"Celé to začalo kvůli povinnému předmětu ve škole, kde jsme v rámci předmětu Firma měli vymyslet nápad a také ho realizovat. Díky tomu jsem začala spolupracovat s organizací JA Czech. Mé plakáty, vlastně postavičky, jsou přímo fotografie, co mi zákazníci zašlou. Mohou to být jejich rodiny, oni samotní a jsou to styly, které si sami určí. Snažím se napodobit řadu stylů, jsou to všechny ty známé animované seriály, které můžete vídat v televizích."

Zákazníci Cartoon Yooself jsou především mladí, zapálení fanoušci animovaných seriálů a digitálního umění, kteří aktivně využívají sociální sítě a hledají způsoby, jak se propojit se svými oblíbenými seriály.

Za rok podnikání a budování komunity fanoušků na různých platformách už firma získala první zakázky.

"Od začátku února jsem se snažila o to, abych se dostala do povědomí mezi zákazníky. I když se to může zdát málo, tak jsem do roka měla asi 20 zakázek. Jsem na celé podnikání sama. Dělám jak malování, tak i komunikaci a propagaci."

Zdroj: Cartoon Yooself

Díky přehlídce ji oslovil americký producent

Vítězství pomohlo Tereze Jandové ke zviditelnění. Přineslo i řadu příležitostí. S nabídkou spolupráce ji oslovil i americký producent.

"Moje podnikání je on-line. Vždy se jedná o digitální portréty a plakáty. Oslovil mě na jedné ze sociálních sítí, objednal i nějaké plakáty. Viděl ve mě potenciál a tak jsme se dohodli, že bychom mohli spolupracovat v budoucnosti na nějakých projektech."

Zdroj: Cartoon Yooself

Veletrh GEN-E každoročně pořádá vzdělávací organizace JA Europe. Letos poprvé mělo Česko na evropské přehlídce zástupce z vysokých škol, protože na nich byl pilotní program zahájen teprve na podzim 2022. A byla to skvělá premiéra. Tereza Jandová se jí osobně bohužel nemohla zúčastnit.

"Byl tam za mě zástupce JA Czech. Mohla jsem to sledovat pouze v on-line přenosu. Byl to pro mě velký šok a úžas, že jsem byla vyhlášena jako vítěz této ceny. Pořád tomu nemohu uvěřit a hodně to pro mě znamená."

A její plány do budoucna? Ráda by do svých služeb začlenila také animaci. Chce nabízet nové produkty, které budou nadále stavět na uměleckém základu.

Dnes je už do programu zapojeno 12 univerzit a vstupuje do druhého ročníku.