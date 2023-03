Co nejvíc zajímá turisty v Praze? Asiaty památky, Evropany i jídlo a zábava, zjistili vědci

Asiaté do Prahy jezdí hlavně za atraktivními památkami, turisty z Evropy kromě toho zajímá také gastronomie a zábava. Vyplynulo to z analýzy zaměřené na chování a typologii turistů navštěvujících českou metropoli, kterou si u Akademie věd nechala vypracovat společnost Prague City Tourism. Ta totiž chce do české metropole přivést i kultivovanější a movitější klientelu.