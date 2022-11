Hodinky PRIM jsou téměř nezničitelné. Stal se z nich vývar a přežily i mráz

Chronotechna Šternberk | Foto: Vlastivědné muzeum Olomouc

Historie českých hodinek Prim začíná po druhé světové válce. Po nástupu komunismu byli všichni výrobci budíků a hodin nejprve znárodněni nebo zrušeni. Většina byla začleněna do národního podniku Chronotechna, zřízeného roku 1946. Vzápětí byly založeny pobočky ve Šternberku a v Novém Městě nad Metují. Tam se postupně stěhuje výrobní zařízení a odborníci na hodinářskou výrobu.

Výpravnou knihu o hodinkách napsal Libor Hovorka, který hodinky sbírá přes 30 let. Kolik vůbec obsahují základní hodinky součástek?

"V tom základním provedení, jak jsou třeba ty staré primky, kde to ukazuje hodiny, minuty, vteřiny, plus datum, tak je přibližně těch dílů v samotném strojku asi 120."

Strojek Prim Kalibr 52 | Foto: Kozuch, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Kdo vyrobí hodinky, vyrobí i časové zapalovače

V době, kdy byly zhotovené první náramkové hodinky, což bylo v roce 1954, tak je vyrábělo kolem devíti států. Po válce byl hodinek nedostatek.

Foto repro: Libor Hovorka, 'Hodinky Prim 1954-1994'/Host

"V té době se na trhu objevovaly pouze hodinky ze Sovětského svazu. I oni tam po válce měli nedostatek tohoto zboží. To byl možná hlavní důvod, proč se začalo uvažovat o tom, že se zde hodinky začnou vyrábět. A druhý důvod, o kterém se moc nemluví, byl vojenský zájem. Každá hodinářská firma, která je schopná vyrábět náramkové hodinky, je schopná vyrábět časové zapalovače do munice, ať už dělostřelecké nebo leteckých bomb. A v zájmu každého státu je mít nezávislou vlastní národní firmu, která je této dovednosti schopná."

Frntišek Venclovský přeplaval kanál La Manche s modelem Prim Sport | Foto: La manche můj osud/ČT

Orlík přežil i mráz i vařící vodu

Mezi ikony značky PRIM patří model Orlík, Diplomat či Pavouk. Orlík je v podstatě nezničitelný. Byly určené pro armádu. Na trh se tento model dostal v roce 1970. Na ruce je měl například František Venclovský, první přemožitel kanálu La Manche. Dokonce z nich můžete udělat vývar, a pořád jdou, směje se Libor Hovorka. Má kopie zkušebních protokolů, do kterých si dělali vojáci poznámky, co vše s hodinkami prováděli.

Prim Orlík | Foto: ELTON hodinářská, a.s.

"Tam nějaký plukovník popisuje, co s nimi dělal, kde s nimi plaval a podobně. Jedna z testovacích akcí byla, že je zamrazil. Ty hodinky měly podle technických podmínek fungovat v minus 15 stupních. Zjistil, že jdou. Pak, když je chtěl rozmrazit, se mu nechtělo čekat, tak je hodil do hrnce na vařič. Zapomněl na ně a odešel. Když si na to vzpomněl, tak voda vřela. Hrnec rychle stáhnul. Ty hodinky to přežily a šly."

Hodinky PRIM Orlík z roku 1965 patří k nejdražším modelům. Pokud na něj vůbec narazíte, jeho cena se pohybuje kolem 120 tisíc. Mají několik nej. Jako první byly vyrobeny z nerezové oceli, jsou vodotěsné do šesti atmosfér, mají platový náramek a první svítící číselník a ručičky vyrobené v Česku. Také model Diplomat je mezi sběrateli hodně ceněný. Vznikl v roce 1967 a patřil mezi exponáty na světové výstavě EXPO v Montrealu. Hodinky PRIM dnes patří do portfolia oficiálních darů pro zahraniční návštěvy.

Foto repro: Libor Hovorka, 'Hodinky Prim 1954-1994'/Host

Hodinky PRIM nosí řada osobností

Mezi majitele hodinek PRIM od firmy ELTON hodinářská patří mimo jiné prezident Václav Klaus, fotbalista Petr Čech, herec Alain Delon, olympijští vítězové Jaroslav Kulhavý, Lukáš Krpálek a další olympionici, operní pěvec Adam Plachetka, tenistka Barbora Strýcová a řada dalších.

Limitovaná edice hodinek Prim Nebeští jezdci | Foto: ELTON hodinářská, a.s.

Značka Prim je v současnosti využívána dvěma výrobci hodinek. Firmami ELTON hodinářská z Nového Města nad Metují a MPM-Quality z Frýdku-Místku. Spor o značku vznikl tím, že závod ELTON v Novém Městě nad Metují historicky vyráběl hodinky s touto značkou, ale značka samotná včetně logotypu byla v majetku Chronotechny. ELTONu byla dána k užívání. Obě firmy byly privatizovány samostatně a následovaly soudní spory.