Hrací karty Czech Deck ukazují užitečné české fráze, zábavná fakta i zajímavosti o Praze

Stejně jako mnoho jiných mladých Američanů Alysa Yamada nejprve v Česku pracovala jako učitelka angličtiny. Později se začala věnovat UX writingu a copywritingu webových stránek.

Nyní na trh uvedla sadu hracích karet s názvem Czech Deck, které ilustrují některé z jejích oblíbených aspektů české kultury spolu se zábavnými fakty, nápady na výlety a několika důležitými jazykovými frázemi.

Příjezd do Prahy? Jako bych se vrátila v čase

„Do Prahy jsem se přestěhovala v roce 2014, takže tu žiji už skoro osm let. Před tím jsem žila v Portlandu ve státě Oregon, kde jsem studovala na univerzitě. Původně ale pocházím z Havaje.

Nejdříve jsem v Evropě chtěla strávit tak tři měsíce a cestovat. Učila jsem angličtinu a nakonec jsem se dostala do Prahy, kde jsem se rozhodla zůstat."

Alysa Yamada | Foto: archiv Alysa Yamada

Takže jste absolvovala kurz pro učitele angličtiny TOEFL nebo něco podobného?

„Přesně tak. Angličtinu jsem v Praze učila několik let."

Představoval pro Vás ze začátku život v Praze velký kulturní šok, nebo Vás něco naopak příjemně překvapilo?

„Určitě! Bylo toho hodně, ale to je na tom právě super. Ze začátku jsem jen sbírala zážitky, potkávala nové lidi, přátele, kolegy…

Největším šokem pro mě bylo asi to, že jsem si připadala, jako bych se vrátila v čase, alespoň v porovnání se Spojenými státy. Vše má své pro a proti. Praha je opravdu bohatá na historii a plno věcí se tu neustále vyvíjí."

Foto: archiv Alysa Yamada

Jak jste se od vyučování angličtiny dostala ke copywritingu a UX writingu?

„Učila jsem angličtinu pro mnoho technologických firem a obecně pro různé firmy v okolí Prahy. Lidé se mě ptali, jestli jim mohu pomoci s webovými stránkami, anglickými texty, korekturami atd.

Tak jsem se pomalu dostávala do prostředí copywritingu webových stránek, což se mi zalíbilo, začala jsem se tím zabývat podrobněji a našla jsem si cestu i k UX writingu."

Nápad na karty přišel během lockdownu

Alysa Yamada miluje také cestování či tzv. pub quiz, všechny tyto aktivity ale omezila opatření spojená s koronavirem. Po několika týdnech loňského lockdownu se jí v hlavě začal rodit nápad na karty Czech Deck.

Hrací karty kombinují čtyři prvky. Zajímavé věci, které se dozvěděla o české kultuře a jejích tradicích, zábavná fakta, tipy na pražské zajímavosti a jednodenní výlety, které by při návštěvě doporučila přátelům či rodině.

Karty přibližují i českou výslovnost

Každá barva karet, tedy káry, kříže, srdce a piky, má svůj vlastní účel. Svým způsobem se Alyse zalíbil nápad využít svých schopností z UX writingu a vymyslet ke každé kartě krátký, zábavný a užitečný stručný popis.

Vzpomenete si, kdy Vás poprvé napadla myšlenka vytvořit Czech Deck?

„Ten nápad nepřišel jen tak z čista jasna. Myslím, že to bylo spíše spojením různých okolností. Ráda hraji hry, včetně těch karetních a deskových, a tak mě napadlo: proč by nemohla existovat podobná hra týkající se Česka?

Foto: archiv Alysa Yamada

Co kdybych všechny své zážitky a zkušenosti „vložila" do balíčku karet? Do něčeho, co by se dalo snadno hrát, co by si lidé mohli vzít s sebou na výlet, darovat rodině a přátelům, kteří chtějí navštívit Prahu a Českou republiku, nebo se zajímají o kulturu obecně.

Každá barva má svůj vlastní účel - kára představuje nápady na jednodenní výlety, srdce zajímavosti v Praze, které jsou zároveň mými oblíbenými místy, kříže jsou zábavná fakta a piky jazykové kartičky s užitečnými frázemi v češtině."

Jak samotné karty vznikaly? Navrhovala jste je sama, nebo jste se poradila s přáteli?

„Každou z karet jsem načrtla tužkou na papír a s digitalizací mi následně pomohl kamarád. Karty jsou každopádně spíše sólový projekt.

Pomohla mi také jedna on-line platforma a pak jsem hledala někoho, kdo by karty vydal. Výroba probíhala tak půl na půl, část se dělala ve Velké Británii a druhá polovina tady v České republice."

Dostaly se k Vám zpětné vazby od českých přátel nebo expatů, kteří zde žijí? Existoval nějaký návrh sady karet, který jste měla jako vzor?

„Mého tehdejšího partnera jsem se ptala na rady a tipy, ujišťovala jsem se, že mám správně diakritiku.

Myslím, že diakritika, pravopis a výslovnost pro mě byly nejtěžší. Například kartičky s českými frázemi obsahují i rady týkající se výslovnosti.

Přátelům, kterým jsem karty ukazovala, se každopádně líbily. Na začátku jsem jich udělala asi dvacet, abych zjistila, jaký budou mít ohlas. A karty se opravdu ujaly, tak jsem se rozhodla, že se jim budu věnovat i dál."

Foto: archiv Alysa Yamada

Mohla byste přiblížit, jaké tipy a rady karty obsahují?

„Například káry obsahují odkaz na Kutnou Horu, což patří mezi nápady na jednodenní výlety mimo Prahu. Dále je tam třeba národní park České Švýcarsko. Jde vždy o místa, která bych při návštěvě doporučila přátelům a rodině.

Kříže představují zábavná fakta, jedna karta například zmiňuje pivo s tím, že v Česku existuje přes 450 pivovarů, je zde nejvyšší spotřeba piva na obyvatele na světě a pivo je zde běžně levnější než balená voda.

Srdce pak ukazují pražské zajímavosti, například kostel svatého Mikuláše. Na kartě je napsáno, že se jedná o „nejpůsobivější kostel v Praze, neboť u něj natáčeli videoklip dokonce i Linkin Park.

Piky představují jazykové kartičky. Například na téhle je napsáno „Mluvíte anglicky?". Výslovnost je pak v závorce a pod ní je překlad - „Do you speak English?".

Máte vždy jeden nebo dva balíčky karet u sebe?

„Ano, pro jistotu. Hodí se mi, když se třeba nudím na nádraží. Když si někam vyrazím s přáteli, tak je mám také ráda s sebou."

Nepřijde Vám, že by karty mohly být dobrým prostředkem, jak tzv. prolomit ledy? Například ve vlaku, když vedle Vás sedí cizí lidé...

„To mě nikdy nenapadlo, ale je to úžasný nápad!"