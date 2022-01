Krajan z Paraguaye se dočkal českého pasu po více než sedmi desítkách let

Přestože oba jeho rodiče se narodili v bývalém Československu, Spitz obdržel český pas až loni na podzim.

Jeho předci pocházeli ze Čkyně na Prachaticku a Spitz má k Pošumaví stále blízko a rád jej navštěvuje, řekl ČTK.

Do 22 let neměl žádné občanství

Ilustrační foto: Ewan McIntosh, Flickr, CC BY-NC 2.0

Václav Josef Spitz se narodil po druhé světové válce a jeho rodiče krátce poté emigrovali. To zamíchalo i se vztahy v rodině.

Otec, člen stíhací perutě RAF, emigroval jako první a v Německu se měl setkat se svou partnerkou. Nakonec se už nikdy neviděli, protože Spitzův otec musel jako voják do Velké Británie dříve, než partnerka dorazila do Německa.

Právě tam se v utečeneckém táboře Václav Josef Spitz narodil. Jeho matka se potom v Německu seznámila s jiným mužem z Československa. S ním a se svým synem pak odcestovali do Paraguaye, kde se usadili.

Ilustrační foto: anabel2160, Pixabay, CC0

"Moje matka byla Věra Štěpánková. Můj dědeček byl Bedřich Štěpánek ze Čkyně. Můj biologický otec byl Čech, vychoval mě taky Čech. Já jsem Čech. Nikdy by mě nenapadlo něco jiného než to, že jsem Čech," řekl Spitz. Přesto až do svých 22 let neměl žádné občanství, a nemohl tak cestovat. Nebyl ani Němec, ani Čech ani Paraguayec. Následně získal paraguayské občanství.

Úředníci si s jeho případem nevěděli rady

Po československém, později českém pasu toužil odjakživa. Komunistický režim mu jej dát nechtěl a dlouho trvaly i administrativní úkony československým a následně českým úředníkům po roce 1989.

Ilustrační foto: ČT24

„Jak dlouho jste Čech? Proč chcete být Čech? Musíme počkat! Takové byly reakce českých úředníků z různých matrik. Já jsem se ptal: 'Co je to za otázky?' Ale úředníci si s mým případem dlouho nevěděli rady," uvedl.



Český pas získal loni v říjnu. Převzal si ho už jako paraguayský advokát a vysokoškolský pedagog v oboru obchodního práva, který navíc v Jižní Americe přebral po matce a jejím partnerovi pekárnu, kde nyní pracuje několik desítek zaměstnanců.

Čkyně | Foto: Krabat77, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Jeho biologický otec, s nímž se už nikdy neviděl, byl vyznamenán Československou medailí za chrabrost, Československým válečným křížem a medailí Star.



Václav Josef Spitz má stále vazbu ke Čkyni a okolí. "Vím, že tady jsem doma. Paraguay pro mě udělala hodně, nejvíc co mohla! Ale moje srdce je stále v Čechách a hlavně ve Čkyni,“ dodal.