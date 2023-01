V magazínu vás vezmeme na první vyučování po vánočních prázdninách, za tříkrálovými koledníky, na přípravu koncertu i do zoo.

V úvodu vyrazíme za žáky, kteří se po vánočních prázdninách vrátili do školy. Prozradí, jak si užívali svátky i na co se do školy těšili. S koledníky vyrazíme na Tříkrálovou sbírku. Vezmeme vás na přípravu koncertu olomouckého pěveckého sboru Campanella a také navštívíme silvestrovskou zoologickou zahradu v Plzni.