Magazín pro české školy v zahraničí (03)

Nejdříve vyrazíme do školy, kde ještě několik dní před rozdáváním pololetních vysvědčení bojují děti o lepší známky. V další reportáži navštívíme zajímavý kroužek, kam chodí bádat domškoláci, tedy děti, které se učí doma. Vrátíme se také na chvíli do času Vánoc a s dětmi se vydáme do domovů pro seniory. A na závěr se dozvíte, která zvířata si pochutnávají na větvích z vánočních stromků.