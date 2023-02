Magazín pro české školy v zahraničí (06)

Vezmeme vás do školy, kde si žáci vyzkoušeli, co obnáší opravdové volby. V další reportáži zamíříme na univerzitu - na slavnostní promoci. Diplomy si tam však nepřebírali vysokoškoláci, ale žáci ze základních škol. Navštívíme také děti, které si užívají jarní prázdniny v příměstském táboře mezi zvířaty. A protože je období masopustních průvodů, které tvoří různé maškary, podíváme se do dílny, kde si děti masky do průvodu připravují.