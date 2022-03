Magazín pro české školy v zahraničí (09)

Ukrajinské děti ve třídě 1. Slovanského gymnázia v Praze | Foto: Vít Šimánek, ČTK

Do školních tříd v českých školách postupně přicházejí noví spolužáci. Jde o děti ukrajinských uprchlíků, kteří utekli ze své země před válkou rozpoutanou Ruskem. Děti do škol často zamíří jen pár hodin po příjezdu do nové země. Dozvíte se, jak bez znalosti češtiny výuku zvládají. Závěr magazínu bude patřit sportování. Vezmeme vás totiž do florbalového klubu.