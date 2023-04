S magazínem si zaskáčeme na trampolínách, vydáme se na pochod do Pekla a v přírodovědné stanici navštívíme želvy.

Hned v úvodu vyrazíme za sportem. Přesněji do parku, kde si spousta dětí chodí zaskákat. Jsou tam totiž trampolíny různých velikostí i tvarů. Potom se vydáme na zajímavý pochod do Pekla - cestou potkáme spoustu pohádkových bytostí. A na závěr vás vezmeme do říše vodních želv – navštívíme totiž přírodovědnou stanici, kde je chovají.