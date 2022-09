Protože k začátku školního roku patří i výběr volnočasových aktivit, podíváme se na to, jak si některé děti poradily s výběrem. Vezmeme vás na třídenní dětská herecký kurz a na závěr si budeme povídat o tom na co se připravit, když si pořídíte do bytu třeba hada, chameleona nebo jiné terarijní zvíře.