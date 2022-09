Magazín pro české školy v zahraničí (37)

Školáci v Ostravě se zapojili do akce nazvané Pěšky do školy, která má školáky přimět k většímu pohybu. Uslyšíte, jak se jim to líbilo. Vezmeme vás na festival Dny Baťa, kde se děti seznamují také s historií města Zlín. Ve Valašském Meziříčí navštívíme Hopovy Kuličkodráhy a na závěr se vydáme do záchranné stanice pro zvířata.