Magazín nás zavede k řece, kde probíhal velký úklid, na trénink slavných hokejistů i do divadla.

V úvodu zamíříme k řece Jizeře. Její břehy v těchto dnech uklízely spousty dobrovolníků a nechyběly mezi nimi ani děti. Prozradí nám, co všechno se tam našlo. Vyrazíme také na hokejový trénink. A ne ledajaký – do Prahy totiž přijely hráči ze slavné NHL – a děti sbíraly podpisy. A na závěr vás vezmeme do divadla na premiéru pohádky.