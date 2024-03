Michael Rittstein (75) si nadělil k narozeninách Nohy na stole

Michael Rittstein: Hlavní událost nedělního odpoledne | Foto: Klára Stejskalová, Radio Prague International

Velkoplošná plátna plná zářivých barev, která jsou „sociálním dramatem i groteskní bajkou z českého venkova“, jak píše kurátor Petr Mach v katalogu k aktuální výstavě Nohy na stole. Jedním z témat někdejšího profesora pražské Akademie výtvarných umění je polemika s korektností. "Nemohl jsem si to odpustit, nabízelo se to," okomentoval během vernisáže Michal Rittstein obraz, na němž nahá žena leze po čtyřech do kurníku. Na jiném stojí žena uprostřed rojení světlušek a stejně jako hmyzím samcům a samičkám i její obnažené pozadí svítí. "Snad si to můžu dovolit, já si ve svém životě žen vážím," říká Rittstein.

Michael Rittstein: Svatojánské mušky | Foto: Klára Stejskalová, Radio Prague International

Klasik české expresívní malby

Výstava Nohy na stole | Foto: Klára Stejskalová, Radio Prague International

Na Akademii výtvarných umění nastoupil Michael Rittstein před neuvěřitelnými šestapadesáti lety, v roce 1968. Diplomovou prací o zemědělství absolvoval o šest let později, ale protože nikdy nepatřil k malířům podporujícím komunistický režim, výrazněji vystavovat začal až po listopadu 1989. Na AVU se vrátil už jako zavedený tvůrce, člen generačního seskupení 12/15 v roce 2001 a dlouhých sedmnáct let vedl mistrovský ateliér malby. Poté se emeritní profesor vrátil se do kraje svých prarodičů do Brnířova na Domažlicku, do rodné Prahy jezdí už jen výjimečně. Tomu odpovídají i témata obrazů z poslední doby tak, jak je nabízí život na venkově.

Nohy na stole

Michael Rittstein: Nohy na stole | Foto: Klára Stejskalová, Radio Prague International

Po retrospektivních výstavách v Jízdárně Pražského hradu a pro Egon Schiele Art Centrum v Českém Krumlově je tato výstava třetím unikátním výběrem z malířova díla. Většina obrazů zde má výstavní premiéru, některá se po desítkách let vrátila ze zahraničních kolekcí. Představuje výrazně venkovskou, především zemědělskou tematikou s tradiční dávkou humoru, nadsázky, absurdity. V Muzeu Kampa je výstava nazvaná „Nohy na stole“ k vidění do 10. března.