Nové varhany rozezní chrám sv. Víta zřejmě příští rok. Stavební úpravy kůru brzy začnou

V katedrále svatého Víta na Pražském hradě by po téměř století snah mohly za několik měsíců zahrát nové varhany. Správa Pražského hradu vybrala firmu, která zpevní kůr připravený pro nový nástroj. Ten je vyrobený ve Španělsku váží přes dvacet tun a měl by stát na kůru nad hlavním vchodem. Dělníci začnou podle Nadačního fondu Svatovítské varhany pracovat do konce prázdnin. Hotovo mají mít za půl roku.