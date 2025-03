Novohradské hory: Dočká se jedinečná krajina vyšší ochrany?

Novohradské hory se nacházejí na Českokrumlovsku a Českobudějovicku až ke státní hranici s Rakouskem, kde se pak táhnou téměř k údolí Dunaje. Na českém území se rozprostírají na ploše 190 kilometrů čtverečních.

Svou jedinečnost si uchovaly díky zachovalé přírodě, chráněné dlouholetou izolací v bývalém pohraničním pásmu. V roce 2000 zde byl zřízen Přírodní park Novohradské hory a o čtyři roky později byla vyhlášena Ptačí oblast soustavy Natura 2000.

Na začátku 90. let bylo zvažováno vyhlášení Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Novohradské hory. Tyto plány však narazily na legislativní změny po roce 1989. I přes zamítnutí návrhu tato myšlenka nezmizela a znovu se objevuje na stole.

Výhled z rozhledny Hradišťský vrch na Novohradské hory | Foto: Filip Černý, Český rozhlas

„Když se budeme bavit, jestli má nějaká lokalita na jihu Čech potenciál na to, aby se z ní stala CHKO, tak jsou to jednoznačně Novohradské hory. Nachází se tam řada menších rezervací, jsou tam významné mokřady,“ uvedl ředitel jihočeské pobočky Agentura ochrany přírody a krajiny Jiří Bureš.

Připomněl, že Novohradské hory jsou hodně poznamenány událostmi z poloviny 20. století. Velkou část obyvatel tvořila německy mluvící komunita, která byla po druhé světové válce odsunuta. Místo nich přišli do Novohradských hor přistěhovalé rodiny z různých koutů republiky, Slovenska i Rumunska. „Historie Novohradských hor proto není úplně veselá. Ale nikdy tam nevznikla větší města a příroda tam zůstala nedotčená,“ naznačil Bureš.

Komplexní ochrana

Podle Jana Dvořáka, mluvčího Národního parku Šumava, by vyhlášení CHKO poskytlo komplexní ochranu celého území. „Nejde pouze o jednotlivé druhy zvěře nebo rostlin. Týká se také urbanistického rozvoje, nepovolí například některé záměry jako třeba větrné elektrárny nebo fotovoltaické plantáže,“ přiblížil.

Žofínský prales | Foto: Romana Kostohryzová, Český rozhlas

Dodal, že Novohradské hory však splňují kritéria pro to, aby tam chráněná krajinná oblast vznikla. „Svým způsobem se jedná o podobnou lokalitu jako Šumava. Obě místa poznamenal poválečný odsun a jedná se o přírodu, která není příliš změněna člověkem. Vždyť třeba na území Novohradských hor se nachází Žofínský prales, což je opravdový fenomén,“ připomněl Dvořák.

Mluvčí šumavského národního parku i ředitel jihočeské pobočky Agentury ochrany přírody a krajiny se však shodují na tom, že hlavní iniciativa by měla vzejít od samosprávy. Starosta Nových Hradů Vladimír Hokr však zůstává opatrný a připouští, že není zatím jasné, co by tento krok regionu přinesl.

„Museli bychom si na stůl dát argumenty a podívat se, zda převažují pozitiva nebo negativa. Vím, že existují skupiny, které o vznik CHKO usilují. Ale na druhou stranu podle mého názoru odspoda, tedy od lidí, kteří zde žijí, ten zájem moc není,“ řekl.