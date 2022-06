Potomci rodu Mattoni se symbolicky vrátili 'domů', do rodinné hrobky v Karlových Varech Drahovicích. Jedná se o šest členů významné rodiny, jejíž jméno je spjaté s historií i současností Karlových Varů a okolí.

V hrobce spočinuly i ostatky pravnuka zakladatele značky minerální vody Mattoni Rudolfa "Rudi" Heinricha Theodora Mattoniho, který Kyselku a Karlovy Vary opakovaně navštívil.

Zemřel letos v lednu v USA. Spolu s ním byly do hrobky pietně uloženy i urny pěti dalších potomků Heinricha Mattoniho, který založil lázně Kyselka a značku Mattoni.

Carlo Mattoni: Mohli jsme splnit otcovo přání

Lázně Kyselka

"Tento den je pro naši rodinu takovým návratem domů a nesmírně si vážíme pomoci všech, kteří nám jej umožnili. Karlovy Vary byly domovem rodiny Mattoni již od konce 17. století, kdy sem Octavio Mattoni přišel z italského Tremezza. Můj otec Česko opakovaně navštěvoval, stýkal se s kolegy entomology na Jihočeské univerzitě, měl zájem o obnovu lázní v Kyselce a navázal i přátelské vztahy s Alessandrem Pasqualem a společností Mattoni 1873. Jsem velmi vděčný, že můžeme splnit otcovo přání a uložit jeho i ostatní příbuzné k odpočinku v rodové hrobce právě v Karlových Varech," dodal Carlo Mattoni.

Jak dodal, jeho otec myšlenku převézt ostatky Mattoniho rodiny zpět do Karlových Varů zmínil asi před deseti lety. Rudolf Mattoni byl jediným z šestice potomků zakladatele firmy a lázní Kyselka, který se nenarodil v Karlových Varech, i když jeho matka odsud odjížděla už v šestém měsíci těhotenství. Přesto i on si přál se do Karlových Varů vrátit.

Jméno Rudiho Mattoniho nesou motýlí louky

Rudolf Mattoni se zajímal o obnovu bývalých lázní, byl členem správní rady obecně prospěšné společnosti Lázně Kyselka, účastnil se otevření Mattoni Muzea. I přes vysoký věk (95 let) chtěl ještě nedávno Česko navštívit. Toto přání si však již nemohl splnit.

"Rudiho Mattoni si hluboce vážím. Měl jsem několik příležitostí se s ním setkat, když od 90. let pravidelně navštěvoval zemi svých předků, zajímal se o Kyselku a rodinnou tradici. Inspiruje mne také jeho celoživotní zájem o ochranu přírody a zejména motýlů, jejichž výskyt považoval za jeden z důležitých indikátorů čistoty životního prostředí... Na jeho počest jsme letos pojmenovali náš nový projekt na ochranu přírody, Motýlí louky Rudiho Mattoni. Chceme díky němu chránit ohrožené motýly a vracet druhovou rozmanitost do krajiny kolem našich závodů," uvedl generální ředitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale.

Karlovarské muzeum má unikátní rodokmen rodiny Mattoni

Ze seriálu Já Mattoni

O slavném rodu vznikl i historický seriál Já, Mattoni. Před deseti lety získalo Muzeum Karlovy Vary do svých sbírek unikátní rodokmen rodiny Mattoni. V originále je ve třech svazcích knih vázaných v kůži. Muzeum dostalo rodokmen od současného majitele minerálních vod Alessandra Pasquala, který ho koupil přes internet.

Archivář zpracoval celou genezi rodu za šest let až do 14 století. Na závěr popsal pohřeb Heinricha Mattoniho a sepsal seznam dětí a vnuků.

Zakladatel značky Heinrich Mattoni pocházel ze staré italské obchodnické rodiny. V roce 1868 začal stáčet vodu do skleněných lahví, která až do té doby byla běžně stáčena do hliněných nádob. V roce 1873 (odtud i letopočet ve jméně firmy) koupil Ottův pramen v Kyselce a založil firmu Mattoni.

Dnes je skupina Mattoni 1783 největším distributorem nealkoholických nápojů ve střední Evropě. Své produkty Mattoni 1873 vyváží téměř do 20 zemí a jako mateřská společnost vlastní zahraniční značky minerálních vod v Rakousku, Maďarsku a Srbsku.