Pražské vystoupení Louise Armstronga bylo pro Čechy neuvěřitelným zážitkem

Koncert Louise Armstronga v Praze | Foto: Česká televize

V dobách socialismu do Československa příliš hudebních hvězd ze Západu nezavítalo. Návštěva Louise Armstronga byla proto doslova zjevením. Geniální jazzman zavítal do Prahy v roce 1965 na deset dní, během kterých odehrál v Lucerně devět zcela vyprodaných koncertů, které moderovali Jiří Suchý a Jiří Šlitr. Armstrong byl v té době na vrcholu slávy. Jeho novinka ze stejnojmenného muzikálu „Hello, Dolly!“ sesadila v hudebních žebříčcích roku 1964 z prvního místa hit Beatles „Can’t buy me love“.

Louis Armstrong a jeho žena se dobře bavili při vystoupení českých umělců v divadle Semafor | Foto: Česká televize

Armstrong, známý pod přezdívkou Satchmo („Velká huba“) stihl ještě navštívit divadlo Semafor nebo absolvovat prohlídku svatovítské katedrály a obrazárny Pražského hradu. Jeho pobyt detailně sledovala prostřednictvím médií široká veřejnost.

Louis Armstrong před chrámem sv. Víta | Foto: Česká televize

V archivu Českého rozhlasu se dochoval záznam tiskové konference, kterou Armstrong 12. března 1965 uspořádal pro československé novináře v hotelu International. Zájem o ni byl tak obrovský, že ve vyhrazené místnosti nebylo téměř k hnutí a tlumočník Lubomír Dorůžka měl co dělat, aby přes množství fotoaparátů viděl na dotazující se novináře.