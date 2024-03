Před 140 lety se otevřely v Praze první jesle pro děti do tří let

Marie Riegrová-Palacká

U založení jeslí, v té době nazývané obecní opatrovnou, stála v roce 1884 česká filantropka Marie Riegrová-Palacká, dcera známého historika Františka Palackého. Ta už o pár let dříve v roce 1869 zřídila první českou školku. Sama Riegrová obcházela chudé rodiny a prověřovala, zda mají být děti do školky či jeslí přijaty a zda mají mít nárok na stravu. Když děti do opatrovny dorazily, byly vykoupány, dostaly čisté prádlo a jídlo.

Po vychození jeslí a školky je ovšem nic dobrého nečekalo. Často končily na ulici nebo musely začít pracovat. Do školy nastoupil podle dobových pramenů jen zlomek z nich.

Moderní jesle zavedl generál Pellé

Generál Maurice Pellé s dcerou Maryskou | Foto: VHÚ

Francouzský generál Maurice César Joseph Pellé je otevřel v Havlíčkových sadech na Vinohradech v roce 1919. Nacházely se v nich dvě oddělení. První sloužilo dětem od 3 do šesti let. Otevřeno bylo od 6 do 18 hodin. Druhé oddělení se nacházelo v levé části budovy, která sloužila kojencům – dětem od 6 týdnů do roku a půl. Bylo zde 35 postýlek. Oddělení mělo také vlastní kuchyň a koupelnu. Děti byly pravidelně váženy a všechna strava byla pečlivě evidována.

Jesle generála Pellé v Pavilonu Grébovka | Foto: A. Alexander, Archiv hlavního města Prahy, I 877

Smutná současnost

Foto: Jana Huzilová, Český rozhlas

Po sametové revoluci v roce 1989 byla většina jeslí zrušena. A i když v posledních letech je snaha tato zařízení opět oživit, míst je stále nedostatek. Z analýzy Eurostatu a získaných dat o péči o děti do tří let za rok 2020 vyplývá, že jsou Češi společně se Slováky v dostupnosti hlídání v těchto typech zařízení nejhorší v Evropě.