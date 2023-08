Sarafima: Kurzy kreslení a knihy pro děti mě naplňují

Serafima Kosikava pochází z Běloruska, z Minsku a v České republice žije téměř 7 let. Vybírala mezi zeměmi, kde se dá studovat zadarmo. Volila mezi Německem a Českem. A co ji tu nejvíc překvapilo? "Překvapilo mě, jak jsou lidé vychovaní a zdvořilí, jak jsou vzdělání. Nestarají se o to, jak je kdo oblečený, nestarají se, co a proč děláš. Buď člověku s něčím pomůžou, nebo ne, ale neřeší. Je mi sympatické, že tady člověk může jen tak zajít do obchodu a nebát se, že ho tam někdo seřve." Jak ji podporuje Západočeská univerzita? Proč se rozhodla dělat knihy pro děti? "Baví mě předávat jim informace prostřednictvím knih. Věřím myšlence, že právě z prvních knížek se člověk začíná učit. Poslední dobou opakovaně pořádám i pro dospělé workshop „Víno a akryl“. To je to, co lidé asi chtějí nejvíc - přijít, uvolnit se a vyzkoušet něco nového."