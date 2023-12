Skvělá zábava i poučení, časopis Krajánek baví i vzdělává děti v zahraničí už deset let

Příběhy, rozhovory, komiksy, zábavné hry, úkoly, tvoření, rébusy, pořekadla, ale i vaření a různé zajímavosti. To vše nabízí Časopis Krajánek nejen českým dětem v zahraničí. Letos v prosinci oslavil desáté narozeniny. Vydává ho spolek Krajánek ve světě a dobrovolnicky se na jeho tvorbě podílejí krajané z více než dvaceti států na po celém světě.

„Podporujeme výchovu kosmopolitních dětí s otevřenými názory, které ví, že různé kultury jsou založené na odlišné historii a tradicích. Pěstujeme u nich vztah a lásku k jejich českému původu, české zemi, její kultuře a jazyku. S tím se neodmyslitelně pojí i podpora čtení a čtenářské gramotnosti,“ píše se na webu časopisu Krajánek.

Foto: Časopis Krajánek

Časopis je měsíčník určený především dětem krajanů, jak těm z českých komunit, tak těm ze smíšených rodin. U jeho zrodu stála současná šéfredaktorka Ivana Kaçmaz, která žije s rodinou v Istanbulu. Právě tam na podzim 2013 s několika kolegyněmi daly dohromady nulté číslo časopisu Krajánek.

„Byl to nápad jedné naší maminky. Protože jsme se nedokázali pravidelně scházet, přišla s takovým nápadem, že dětem češtinu a vůbec českou kulturu a literaturu pro děti a podobné věci přiblížíme přímo z domova tak, že prostě připravíme něco malého, jako domácí časopis, který si budou moci rodiče vytisknout a s dětmi doma pak projíždět, že to bude zase o něco jednodušší a zábavnější,“ vysvětluje Ivana Kacmaz, co je vedlo k myšlence s časopisem začít.

Přestože původně byl časopis určen jen pro české děti z istanbulské nebo turecké krajanské komunity, v současné době se na jeho koncepci i obsahu podílí krajané z 21 států na pěti světadílech.

„Ty ambice byly opravdu lokálního charakteru, takže pro istanbulskou komunitu, potažmo v Turecku, protože krajané tady žijí i v jiných částech Turecka. Ale on je ten krajanský svět propojený a někteří krajané cestují, takže se stalo, že jedna krajanka, která žila v Istanbulu, se přestěhovala do Španělska a tím se celá tato záležitost rozjela mezinárodně.“

Foto: Časopis Krajánek

Díky tomu, že se časopis začal dostávat k dětem po celém světě, měnil se postupně také jeho obsah.

„Ze začátku jsme řešili témata podle ročních období, dětem jsme přibližovali různé svátky, tradice, české zvyky, české pohádky, písničky, říkanky, protože jsme to zaměřovali i na malé děti, dále různá výročí vztahující se k České republice. Byly tam i takové klasické rubriky jako tvoření, vaření a poznávání nejenom ČR, ale i Istanbulu a Turecka. Samozřejmě všechno v češtině, takže pro děti to mělo přínos,“ popisuje Ivana Kaçmaz.

„Samozřejmě za dobu, co časopis funguje, jsme obsah rozšířili nebo i různě poměnili. V dnešní době je tam standardní sestava rubrik, která se může jednou za čas obměňovat. Ale máme tam vždy nějaké hlavní téma, co je zrovna aktuální. Další část obsahu je vždy ze zemí, odkud nám přispívají redaktorky, kdy se děti dozvídají různé zajímavosti o té zemi, nějaké místo, které lze navštívit nebo třeba recept, který mohou připravit.“

Foto: Časopis Krajánek

Časopis děti také seznamuje s českými tradicemi a rozdíly mezi Českou republikou a „zeměmi Krajánka“. Nechybí ani zajímavosti z české krajiny, z české historie či třeba ze sportu. Věnuje se také češtině, či prvouce. Texty a rubriky mají zábavnou formou u dětí rozvíjet především jazykovou stránku, slovní zásobu, představivost a logické uvažování. Nechybí ani podpora čtenářské gramotnosti. Rubrika Krajánkova knihovna seznamuje děti s klasickými i soudobými českými autory.

Krajánek má spoustu registrovaných odběratelů po celém světě. A jejich počet dál roste. Co považuje Ivana Kaçmaz ve své práci spojené s Krajánkem za největší úspěch?

„To, že vůbec po 10 letech té dobrovolnické práce, stále vydáváme časopis pravidelně každý měsíc - kromě prázdnin, kdy je jedno rozšířené číslo - ve stále podle mě vylepšeném rozsahu. A také to, že od založení máme v základně redakce pořád ty nadšené kolegyně, které s námi začínaly, že jim to pořád dává smysl.“

Distanční výuka

Časopis Krajánek vydává stejnojmenný spolek. Jde o nezávislou, dobrovolnou iniciativu, která vznikla právě za účelem realizace časopis Krajánek.

Foto: Časopis Krajánek

„Spolek Krajánek ve světě jsme založili něco málo před pěti lety proto, že jsme si říkali, že Krajánek je už tak rozšířený, že by si zasloužil, bychom ho zkusili podpořit i nějak jinak. Tím, že bychom třeba i dosáhli na nějaké granty apod.. Spolek má sídlo v České republice, protože je těžko rozhodnout, kde by měl sídlit, když jsme ve 20 různých zemích,“ směje se Ivana Kaçmaz.

Vedle toho se podle ní podařilo rozjet i další projekt - distanční výuku.

„Projekt, který vlastně začal ještě před pandemií, než začala být distanční výuka nějakým pojmem. Tato výuka je velmi oblíbená, v letošním roce už máme téměř 200 žáků v podstatě po celém světě. Je prioritně zaměřená na děti, které nemají přístup k českým školám v zahraničí, které jsou buď někde daleko, nebo rodiče nemají časové a jiné možnosti děti do těch škol dovážet. Jedná se třeba o rodiny, které žijí samy někde dál od větších měst apod.. My vlastně doplňujeme tu poptávku na trhu,“ vysvětluje šéfredaktorka časopisu Krajánek Ivana Kaçmaz.