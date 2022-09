Slůně na Králickém Sněžníku. Socha už 90 let odolává drsnému podnebí

Lichtenštejnova chata na jedné z dobových pohlednic | Foto: Wikimedia Commons, public domain

O historii kamenné plastiky slůněte stojící na nevysokém pylonu z kamenných kvádrů neexistuje příliš mnoho dochovaných materiálů. Váže se ale k dnes již neexistující Liechtenštejnově chatě, která stávala pod Králickým Sněžníkem. Chata byla postavena na pozemku, který poskytl tehdejší kníže Lichtenštejn, a slavnostně byla otevřena v roce 1921 z iniciativy Moravsko-slezského studentského horského spolku.

Ubytovací kapacita v dřevěném objektu byla až pro 70 osob a chata byla obyvatelná po celý rok. Byla to velká dřevěná stavba s 11 pokoji vybavenými kachlovými kamny. Když byla v roce 1922 chata pronajata rodině sudetského Němce Osara Gutwinského - zubaře, kterému učarovaly hory - prošla modernizací a stala se velmi oblíbeným turistickým místem.

Foto: Tereza Brázdová, Český rozhlas

Ve 20. a 30. letech 20. století se tam scházela také skupina mladých umělců, jejímiž členy byli jak Němci, tak i Češi, kteří se společně pokoušeli kulturně sblížit vedle sebe žijící národy. Původně se skupina scházela na Ještědu a v oblibě měla píseň ‚V ještědském údolí kvete šeřík‘ (In Jeschental da blüht der Flieder). Podle toho se také pojmenovali – Jescher. A za svůj symbol si vybrali šeřík.

Když pak Ještěd vyměnili za Králický Sněžník, rozhodli se změnit i svůj symbol. Někdo si prý všiml, že když kýchá slon, zní to jako ‚ješ‘ a bylo to jasné. Slovo ‚ješ‘ pak používali i jako pozdrav. Při desátém výročí vzniku skupiny, v roce 1932, pak u chaty sloní symbol postavili. Návrh sochy vypracovala Amei Hallegerová, manželka šumperského malíře, sochu vytesala kamenická firma Förster ze Zlatých Hor.

Kamenné slůně na Kralickém Sněžníku | Foto: Tereza Brázdová, Český rozhlas

Pohlazení pro štěstí

Dnes už tuto slavnou turistickou éru Kralického Sněžníku připomíná jen socha slůněte. Chata totiž v poválečných dobách chátrala a v roce 1971 byla stržena. Rozvaliny, včetně zbytků vybavení chaty byly na místě k vidění až do loňského roku, kdy byly odstraněny.

Turisté u kamenného slůněte na Kralickém Sněžníku | Foto: Tereza Brázdová, Český rozhlas

Základy původního objektu ale byly zachovány a byly doplněny informačními panely. Na místě je dnes odpočinkové místo pro turisty. I když těch na 'Králičák', jak se Králickému Sněžníku říká, obří davy zatím neproudí. Nahoru totiž nevede ani lanovka, ani žádná snadno přístupná cesta a na turisty tam nečeká ani žádná chata s občerstvením.

Ti, kteří na Králický Sněžník zavítají, ale sochu slůněte nevynechají. Přestože žulová plastika dnes nese vliv drsných povětrnostních podmínek, její povrch je zvětralý, ocas slona uražen a pylon musel být zpevněn dvěma vysokými betonovými patkami, chodí si lidé slůně pro štěstí pohladit po chobotu. U sochy už dokonce proběhly i svatební obřady.

Samotný Králický Sněžník je velmi zajímavou lokalitou - pramení zde tři řeky, jejichž vody odtékají do tří moří. Tichá Orlice teče do Severního moře, Kladská Nisa do Baltského a Morava do Černého moře.