‘Staň se superdialektologem!‘ Jak žáci a studenti mohou pomoci zachránit česká nářečí

Ústav pro jazyk český Akademie věd spustil nový projekt, jehož cílem je zachránit česká nářečí a také zmapovat současnou češtinu. Jmenuje se „Staň se superdialektologem!“ a mohou se ho zúčastnit žáci a studenti ve věku deset až devatenáct let.

„Bedruška, medrunka, verunka, kokorunka, pinkalinka, bábrlinka, pólinka, mandelinka… Nebo berušce říkáš jinak?“ Tak zní otázka uvedená v letáku, jehož účelem je nalákat mladé odvážlivce ke spolupráci na dialektologické misi.

Foto: ÚJČ AV ČR

Do mise „Staň se superdialektologem!“ se můžou zapojit mladí lidé ve věku 10–19 let. A to jak jednotlivci, tak menší skupiny i celé třídy. „Cílem je zdokumentovat nářečí a běžnou mluvu v různých regionech Česka, a pomoci tak jazykovědcům v mapování současného stavu mluvené češtiny,“ upozorňuje na webu Akademie věd.

Účastníci projektu budou ke svému bádání potřebovat mobilní telefon nebo diktafon a také respondenty, ideálně prarodiče či další příbuzné a známé.

„Nositeli tradičních nářečí jsou v dnešní době primárně lidé příslušející ke starším generacím. Pokud se nám podaří oslovit jejich vnučky a vnuky, můžeme z toho těžit všichni – my touto cestou získáme nahrávky, ke kterým bychom se třeba jinak vůbec nedostali, a zároveň tak vznikne příležitost, aby si různé generace popovídaly a sdílely mezi sebou příběhy,“ uvedla Marta Šimečková z Ústavu pro jazyk český Akademie věd.

Pomohou rozšířit zvukový archiv

Jedním z cílů akce je zdokumentovat, a tím i uchovat pro další generace pomalu mizející nářečí z různých koutů České republiky. Zapojení školáci také rozšíří zvukový archiv jazykovědců a přispějí tak do budované nářeční fonotéky - podle Šimečkové první svého druhu v Česku.

I když je hlavním objektem dokumentace mluva příslušníků starších generací ve věku 60 let a více, lze zaslat i nahrávky promluv mládeže nebo lidí střední generace.

„Zájemci o misi můžou oslovit prarodiče, strýčky, tety, sousedy nebo známé. Je zapotřebí pouze zajistit tiché prostředí a poté spustit nahrávání,“ uvedla Marta Šimečková. „Mohou si povídat o čemkoli a nahrávka by měla trvat zhruba 30 minut. Máme také připravené tipy na otázky, kdyby někomu témata došla,“ dodala vědkyně.

Zapojení lidé mohou mimo jiné vyhrát exkurze na vědeckých pracovištích, zážitek na leteckém simulátoru nebo knižní balíčky. Výzva je součástí projektu NAKI III Jazyková paměť regionů České republiky. Metody strojového učení pro uchování, dokumentaci a prezentaci nářečí českého jazyka, který podporuje ministerstvo kultury.