Stíhačka s motýlími křídly na obchodním domě Máj vyvolává kontroverze

Obchodní dům nabídne kromě prodejen i galerii, zábavní prostor či kavárnu s vyhlídkou. Klub za starou Prahu nesouhlasí s umístěním rozměrných pohyblivých plastik motýlů na fasádě domu. Stejný názor zastává i Andrea Holasová z Národního památkového ústavu.

"Fasáda Máje je velmi cenným uměleckým dílem sama o sobě. Je to čistá, kvalitní, kultivovaná architektura, a žádné doplňky, které by jí ubíraly na charakteru, a nebyly by nezbytné třeba z hlediska bezpečnosti, nepotřebuje. Právě proto byl obchodní dům Máj prohlášen za památku - kvůli tomu jedinečnému řešení fasády spojující odkaz na funkcionalismus, prvky tehdy aktuálního brutalismu plus hi-tech interiéry."

Autorství plastik je sporné

Několikametrové pohyblivé plastiky motýlů, jejichž trupy budou tvořit napodobeniny stíhaček spitfire, mají být dílem známého sochaře Davida Černého. Plastika by měla být poctou československým letcům bojujícím v druhé světové válce. Sochař Černý však podle serveru Seznam Zprávy autorství díla popřel. Jeho velmi úspěšné dílo - otáčející se stříbrná hlava spisovatele Kafky - je u sousedního Quadria.

"Není to o pocitu líbí nelíbí. Podstatou našeho názoru je, že na obchodním domě Máj nemá co dělat žádný takový doplněk, byť by sám o sobě byl umělecky fenomenální. Odbor památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy návrhy investora připustil. Pokud víme, budou křídla zasahovat osm metrů před hranu fasády. Zatím to má být dočasná instalace na rok, co bude pak, nevíme," dodává Andrea Holasová z Národního památkového ústavu.

Rekonstrukce obchodního domu Máj v roce 2022 | Foto: Martin Vaniš, Radio Prague International

Na budově jsou dokončeny hrubé stavební práce. Vzniká také pasáž s takzvaným křišťálovým nebem a eskalátorová hala. Developer Amadeus Real, který památkově chráněnou budovu vlastní, nechce před květnovým dokončením rekonstrukce věc komentovat.

Obchodní dům na rohu Spálené a Národní vznikl na místě novogotického Šlikova paláce podle návrhu Miroslava Masáka, Johna Eislera a Martina Rajniše z libereckého ateliéru SIAL, který v roce 1968 založil autor ještědského vysílače Karel Hubáček. Máj se zákazníkům otevřel 21. dubna 1975. V roce 2006 prohlásilo ministerstvo kultury dům kulturní památkou. Od května 2022 se dům rekonstruuje, celkové náklady na opravy odhadl developer před rokem na čtyři miliardy korun.