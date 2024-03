Úspěchy, konec kariéry i rozpad manželství. Příběh Gabriely Soukalové, ženy, která zmněnila biatlon

Film s podtitulem Příběh ženy, která změnila biatlon, bude mít premiéru ve čtvrtek. Vypráví životní příběh biatlonistky Gabriely Soukalové, která se zasloužila o to, že se biatlon stal v Česku úspěšným sportem.

Stala se vítězkou Světového poháru a několikanásobnou olympijskou medailistkou. Film se zabývá jejími úspěchy, koncem kariéry i rozpadem manželství s biatlonistou Petrem Koukalem, které se stalo terčem bulváru.

Po premiéře se Gabriela Soukalová s filmem vydá na malé turné po Česku. Rozhodně tak nemůže vynechat Nové Město na Moravě, rodné město Jablonec nad Nisou, či Letohrad, kde je velké přípravné biatlonové centrum

S některými mám hezké vztahy i několik let po konci kariéry

Gabriela Soukalová | Foto: Vladislav Galgonek, Český rozhlas

Jak uvedla pro server iSport, až bude dokument v kinech, bude to pro ni pomyslné rozloučení s kariérou. Vystupuje v něm i spousta velkých jmen z biatlonu. „To byl můj nápad a štábu se to líbilo. Objížděla jsem je osobně a byla jsem za to moc ráda. Každé setkání jednotlivě bylo moc příjemné. Teď jsme se s mnoha z nich sešli v Novém Městě, na to původní setkání jsme navázali, jsem moc ráda, že jsou tam pořád hezké vazby i několik let po konci kariéry," dodala Soukalová pro iSport.

Před několika lety vzbudila značný rozruch autobiografickou knihou Jiná. Otevřela v ní svůj boj s depresemi a poruchami příjmu potravy, stejně tak vztahy v biatlonové reprezentaci. Ne všichni z ní byli nadšeni.

Do dražby půjde socha ženy v životní velikosti

Lidé budou moci také přispívat na Nadační fond Gabi, který se stará o lidi s poruchy příjmu potravy. Ona sama během kariéry bojovala hlavně s bulimií. Dražit se bude i socha ženy v životní velikosti, na které Gabriela posledního půl roku pracovala. Socha drží vytržené srdce porostlé květinami.

Gabriela Soukalová | Foto: Filip Jandourek, Český rozhlas

Režisér Petr Větrovský už natočil dokumenty s dalšími sportovními hvězdami jako je Attila Végh a Jan Koller. Se Soukalovou natáčel dva roky a snažil se, aby ve snímku vystupovali i lidé s odlišným pohledem na řadu věcí. Je tam dalších šest let života po vydání knihy Jiná.

Mezitím Gabriela porodila dceru, kterou má se současným partnerem Milošem Kadeřábkem. Ten ve filmu představuje pohled do Gabrieliných emocí, když přemýšlela o návratu na trať.

S biatlonem skončila pár měsíců po zisku titulu světové šampionky na podzim 2017 kvůli potížím s lýtky. Když zkoušela později trénovat, dostavily se potíže s ploskami i s kolenem, se kterým musela na operaci. Na únorovém šampionátu v Novém Městě na Moravě se tak objevila v roli televizní expertky a byla také uvedena do biatlonové Síně slávy.