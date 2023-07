V Praze si otevřela úspěšnou polévkárnu. Nejlepší způsob integrace je přes jídlo, říká Gruzínka Manana Taidze

Manana Taidze pochází z Gruzie. V Tbilisi vystudovala chemii a pracovala v laboratoři. V Česku, kam se přestěhovala za manželem a synem, žije od roku 2004. V Praze si otevřela polevkárnu a říká, že nejlepší způsob integrace do české společnosti je přes jídlo. „Funguje to. Často tu vedeme diskuze, vždy se přidá hodně lidí. A tak to má být, protože je to bistro - zde se lidé baví a navazují vztahy,“ dodává s úsměvem.