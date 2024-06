V Praze přibývá cizinců. Většina pochází z východní Evropy

Počet cizinců v Praze dlouhodobě narůstá. Mezi lety 2001 až 2022 se jejich počet zvýšil z 61 tisíc na 345 tisíc. Cizinci tak mají na populační vývoj Prahy v posledních 20 letech klíčový vliv. Bez nich by počet obyvatel Prahy stagnoval či dokonce mírně klesal.

Procento cizinců v Praze výrazně převyšuje běžný republikový průměr. Tvoří téměř 40 % všech cizinců v Česku. Nejvíce zastoupeni jsou mezi nimi lidé z Ukrajiny, Slovenska a Ruska, významnou část tvoří i příchozí z Vietnamu. Narůstá také počet lidí, kteří do Prahy míří z Rumunska, Bulharska, nebo dokonce z Indie a Filipín.

Ilustrační foto: Tim van der Kuip, Unsplash

Srovnatelný růst počtu cizinců je i v dalších městech Evropy. Cizinci zde využívají pracovní příležitosti, o které domácí nemají zájem. Odvětví jako stavebnictví, ubytovací a úklidové služby nebo pohostinství jsou na práci cizinců prakticky závislá. Jiní se naopak uplatňují ve vysoce kvalifikovaných manažerských a IT profesích.

Cizinci Prahu omlazují

„Růst počtu cizinců představuje jednu z hlavních výzev pro současná města. V Praze, kde průměrný věk české populace je 44 let, cizinci s průměrným věkem 40 let výrazně omlazují město a představují cennou pracovní sílu. Je však třeba myslet na to, že roste i počet narozených dětí cizinců, což vyžaduje zohlednění jejich potřeb ve školních zařízeních. Proto soustavně sledujeme prognózy vývoje obyvatelstva včetně cizinců, aby se město na budoucí vývoj včas připravilo a vyhnuli jsme se tak možným problémům," doplňuje Ondřej Boháč, ředitel IPR Praha.

Očekává se, že počet cizinců v Praze do roku 2050 vzroste na 598 tisíc až 920 tisíc. Přes zjevné ekonomické přínosy ze sociologických šetření vyplývá, že postoj české veřejnosti je ale vůči příchodu dalších cizinců zdrženlivý.