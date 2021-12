Vánoce v Kalifornii

V Los Angeles, podobně jako po celé Kalifornii, si lidé vyzdobí domky i kmeny palem a městské části se předhánějí v originalitě veřejných okras. K těm nejpopulárnějším patří ty, které se nachází na slavných bulvárech Rodeo v Beverly Hills a Hollywood ve stejnojmenném hlavním městě světové kinematografie.

České cukroví v Santa Monice

Rodeo Drive | Foto: Ája Bufka

Jiřina Maříková, manželka nedávného zemřelého losangeleského průkopníka v reprodukční medicíně narozeného v Plzni, právě oslavila 88 narozeniny a zdejší vánoční svátky si užívá: „Jedna z dcer si vzala Douglase, Američana, a proto jsme se rozhodli slavit tradici svátků ve stylu obou národností. Ozdobíme stromeček a na Štědrý večer si pod ním děti vybalí dárky. K večeři máme klasiku, řízky a mořskou rybu. Kapr má na nás moc kostí. Samozřejmě k tomu nesmí chybět bramborový salát. Druhý den vše pokračuje. Děti si ráno najdou v punčoše další dárky a k obědu si dáme zdejší pochoutku, prime rib.“ Pravděpodobně nejslavnější cukrářkou vánočního pečiva v Santa Monice je už dlouho třiaosmdesátiletá paní Lidka Saha. „Je to můj koníček“ přiznává, „možná jsem to pochytila od maminky, která pekla na vesnici svatební dorty pro celé okolí. Nejdřív jsem to nenáviděla, ale později se z toho stal můj koníček. Dnes si nedokážu představit vánoce bez cukroví, které peču jen pro rodinu a přátele a jsem ráda, že jim vše chutná, od vanilkových rohlíčků, praciček až po linecké koláčky.“

Zlaté prasátko si nenecháme ujít

Cukroví od Dany | Foto: Ája Bufka

Na tradici se odvolává i Markéta Hančová ze San Diega: „Pokud se postíte na Štědrý den, možná uvidíte na nebi zlaté selátko. Víra v něj znamená nadcházející hojnost. S dětskou fantazií a trochou pomoci rodičů je vždy jasně vidět. Tento výjimečný den pak u nás pokračuje přípravou jídla, zatímco ze sterea znějí české koledy. Všichni jsou oblečení do vánočních oblečků s obligátními čepicemi, potom projíždíme autem po našem okolí a rozdáváme našim přátelům talíře s tradičním cukrovím. Ve dvě hodiny odpoledne se věnujeme naši výhradně americké tradici posledních let. Nastupujeme na malou komerční loď, abychom si prohlédli nedalekou zátoku. Kapitán svým přitažlivým barytonovým hlasem vypráví příběhy o historii San Diega a o různých místech, které během plavby míjíme a obdivujeme.“

Bez ryby a bramborového salátu se to neobejde

Občas je potřeba se nafouknout | Foto: Ája Bufka

Milena Harvey ze San Franciska slaví vánoční svátky v americko-české rodině: “Tradici pečení vánočního cukroví dodržujeme stále. Dvě české kamarádky a já se sejdeme v polovině prosince u nás, posloucháme Rybovku a české koledy. Od rána do večera pečeme, mažeme a zdobíme. Tradici vánočního stromečku jsme přijali americkou. Máme stromeček umělý, ale je krásné, jak svíti již od začátku prosince a tak si ho víc užijeme. Vánočku pečeme každý rok a štědrovečerní večeři děláme po česku. Rybí polévku, bramborový salát a smaženou rybu. Kapra jsem dělala jen jednou a zjistila jsem, že americky kapr není nic proti třeboňskému šupináči. Takže většinou dělám tresku nebo halibuta. Dárky se u nás nadělují na Štědrý večer. I když synové jsou přes dvacítku, pravidelně jdeme po večeři na procházku, jestli už uvidíme, jak Ježíšek jede. Po návratu domu zjistíme, že už tam byl a otvírají se dárky. Většinou s námi jsou i manželovi rodiče. Ráno 25.12 každému synovi přinese Santa Claus jeden dárek na rozbalení. Na vánoční krůtu a rodinné americké vánoce pak jdeme k manželovým rodičům, kde se sejdeme i s celým zbytkem americké rodiny.“

Vánoce na třech kontinentech

Simona s manželem | Foto: Ája Bufka

Simona Tahiliani slaví vánoční svátky na třech kontinentech. K tradici patří rozsvícení stromečku v San Francisku, nebo na náměstí Svobody v Brně. Pokud je v Indii, musí se podřídit vedru. „K půlnoční mši, která se koná v Mumbai v kostele Mount Mary, se sejde celá rodina od manžela“, popisuje a dodává „ještě předtím se najíme na velké předvánoční večeři, která je velkou rodinnou oslavou. Všichni se k tomu pěkně oblečou. Ženy do tradičního sárí a ozdobí se mnoha šperky. Muži mají nádherně vyšívané kabátce. K dárkům patří pro děvčata malé zlaté náušnice a mince chlapcům pro štěstí a symbol prosperity. Od prarodičů dostane každý člen rodiny vánoční požehnání s přáním zdraví, klidu a míru.“ Katolická církev v Mumbai nezapomíná ani na méně šťastné lidi, bezdomovce a chudé. Otevírá pro ně jídelny, kde dobrovolníci vaří jednou denně teplé jídlo. Paní Simoně taky utkvěla vzpomínka na mládí, tehdy bruslila po ploše zamrzlého brněnského letiště. V San Francisku miluje procházku podél mořského mola, kdy se ve vodě odráží světla vyzdobených lodí i věznice Alcatrazu. Nesmí chybět ani tradice z dětství. „Jako malá jsem lepila sněhové papírové vločky na okna.

Foto: Ája Bufka

Dodnes je vystřihuji z bílého papíru a na okna lepím, i když nám tady z nebe sníh nepadá. Zpíváme koledy a nechybí ani projekce Popelky. Samozřejmostí jsou zvyky jako schováváni šupinek z kapra pro štěstí, rozkrajování jablíčka na dvě půlky, házení střevícem přes rameno ke dveřím, kdo bude cestovat a kdo zůstane doma, plnit půlky vlašských ořechů malými svíčkami a nechat je plavat ve vodě má své vánoční kouzlo. Všechny tyhle tradice je potřeba dodržovat,“ tvrdí s úsměvem a přiznává, „vánoce bez hudby by snad ani nemohly existovat.“ V Americe dostala paní Simona příležitost stát se členkou „Music ministry“ a zpívá při Vánočních koncertech už víc jak deset let osobně i virtuálně. K neobvyklým zážitkům, které během vánočních svátků poznala, patří v San Francisku vaření ohromné omelety ze tří stovek vajec pro bezdomovce. Potkává se při něm skupina nadšenců a dobrovolníků se zajímavými lidmi. Vyměňují si navzájem zkušenosti a starosti, které každého obohatí nejenom plným žaludkem, ale i upřímným úsměvem a poděkováním. Simona věří, že se lidé sdruží pro dobrou věc a snaží se pomoci jiným i malými dárky, „vždyť se jedná o oslavy klidu, míru, lásky, společenského soužití, naděje a víry“.

Nebeská pošta funguje i v USA

Martina Němečková | Foto: Ája Bufka

Martina Němečková s manželem žijí v San Diegu. Jako správní Češi učí dceru a syna narozené v USA poznávat české tradice. „Doma mluvíme zásadně jen česky a celá moje rodinka je součástí folklorních souborů Karička a Podkovička,“ uvádí Martina a nezapomíná dodat, „v subtropickém pásmu San Diega bílé vánoce nejsou, ale v mé kuchyni, díky mouce při pečení vánočního cukroví a perníčků to vypadá, že i tady sněžilo.“

Symbolem vánoc jak v ČR, tak v USA je stromeček. Tady ho většina lidí začíná strojit hned po Díkůvzdání, tedy koncem listopadu. Němečkovi zdobí stromek až v polovině prosince. „Když byly děti menší, nezapomněly každoročně napsat Ježíškovi svá přání a nechaly mu dopis za oknem. Nebeská pošta funguje mnohem spolehlivěji než státní pošty, a tak hned druhý den dopis zmizel a byl doručen do správných rukou, a děti většinou dostaly, co si přály! Taky jsme nikdy nezapomněli před vchod do domu připravit pro soby táhnoucí kočár s dárky mrkvičku a vodu, aby se osvěžili, a pro Santu i Ježíška mlíčko a cukroví. Když jsme pak kontrolovali jestli sobíci něco ochutnali, tak jsme nalezli vše úplně spotřebované. Ano, naší rodince vozí dárky Santa a z ČR nám posílá od prarodičů dárečky Ježíšek. Takže slavíme obojí. To jsou ty pravé a kouzelné vánoce, i když jsou daleko od rodného domova.“ Každoročně se na ně těší celá Martinina rodina a ráda by proto přidala pozdrav všem krajanům: „Přeji krásné, pohodové a mírumilovné prožití svátků ve zdraví, s těmi okolo nás i daleko, které máte nejraději. Šťastné a veselé vánoce (Merry Christmas) všem, na jakémkoliv koutě zeměkoule. Jen to nejlepší do Nového roku 2022“!