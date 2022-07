Zámek Frýdlant

Poslední majitelé Clam Gallasové hrad zpřístupnili turistům už v roce 1801. Stal se tak vůbec prvním hradním muzeem ve střední Evropě. Kromě obvyklých sbírek zámeckého nábytku a vybavení je součástí expozice také sbírka zbraní a dýmek a zámecká obrazárna. Historie hradu sahá do poloviny 13. století do období vlády Bibrštejnů. Nejslavnějším majitelem byl Albrecht z Valdštejna. Po jeho zavraždění přešel Frýdlandt do rukou Gallasů, významné šlechty pohybující se v diplomatických a vojenských službách u císařského dvora. Ti zde pobývali do roku 1945, kdy Frýdlant přešel do vlastnictví státu.

