Zlatá mediaile se opět blíží, říká Dominik Hašek. Před 25 lety stál v brance olympiády v Naganu, kde Češi získali zlato

Dominika Haška jsme potkali v Českém rozhlase, a zeptali se, jak na finále vzpomíná.

Dominik Hašek | Foto: Agáta Faltová, Český rozhlas

„Byl to skvělý den, ale také skvělá zkušenost, skvělý turnaj. To jsou vzpomínky, na které nikdy nezapomenu. Byl jsem tak hrdý na náš tým a všechny lidi kolem mě. A byl jsem hrdý na český hokej a zemi. Ta oslava byla prostě neuvěřitelná.“

Čeští světoví junioři na nedávném turnaji vyhráli stříbrnou medaili proti Kanadě, doufáte, že se na olympiádě chystá další zlatá medaile?

Zlatá medaile z olympiády v Naganu | Foto: Kozuch, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

„Jasně, zlatá medaile se blíží. Nevím, jestli to bude na olympiádě, je to jen každé čtyři roky a není to jednoduché. Ale věřím, že znovu vyhrajeme zlatou medaili. Nevím, jestli to bude juniorský tým nebo tým mužů, ale věřím, že vyhrajeme Mistrovství světa. To se samozřejmě nestane každý rok, ale věřím, že znovu získáme zlatou medaili.“