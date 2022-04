Zlatý hattrick. Třinec třetím titulem v řadě potvrdil svoji vládu českému hokeji

Hokejisté Třince potřetí za sebou zvedli nad hlavu Masarykův pohár vítěze extraligy. V šestém utkání play-off udolali domácí Spartu a finálovou sérii play off tak vyhráli 4:2 na zápasy. Pražané získali stříbrné medaile a jejich čekání na titul se tak protáhne minimálně na 16 let.

VÍTEJ, ZLATÝ HATTRICKU! Poprvé v jednadvacátém století se stalo, že některý z extraligových týmů vyhrál třikrát za sebou titul mistra republiky. Tím týmem se dnes večer v Praze stali třinečtí Oceláři. Hlásal ve čtvrtek večer nápis na webu hokejového klubu Třince.

Václav Varaďa | Foto: Vít Šimánek, ČTK

„Byla to skvělá série, bylo to velmi vyrovnané. Možná malinko v prvních třech zápasech měla Sparta opticky navrch, ale my jsme vybojovali stav 2:2 (na utkání). Myslím si, že rozhodl pátý zápas, který jsme bravurně zvládli. Na klucích jsem poté viděl, že to nemá kam uhnout, že titul dáme,“ řekl po šesté finálové bitvě třinecký kouč Václav Varaďa.

Na poslední utkání se přitom rozhodl k odvážnému kroku. Dosavadního brankáře vyřazovacích bojů Ondřeje Kacetla nechal odpočívat a do branky místo něj poslal Marka Mazance - třicetiletého brankáře, který většinu play off proseděl na střídačce. O tom, že dostane důvěru v o2 areně, se přitom dozvěděl den před zápasem po večeři.

Marek Mazanec | Foto: Michal Kamaryt, ČTK

„Měl jsem nervy. Kluci dřeli celé play off, já jsem musel naskočit a nepokazit jejich snahu. Ale zase na druhou stranu kluci to oddřeli a žádné dramatické věci tam na mě nepouštěli. Takže klukům děkuji,“ řekl v rozhovoru na webu klubu Mazanec. V zápase předvedl skvělý výkon, za záda mu proklouzl jediný puk z hole sparťanského Romana Horáka. Třinec tak slavil výhru 2:1 a třetí extraligové zlato za sebou.

Sparťanům nepomohla zvrátit nepříznivý vývoj finálové série ni fantastická atmosféra vyprodané O2 areny. Svěřenci Josefa Jandače a Miloslava Hořavy tak vybojovali stříbrné medaile a také účast v Lize mistrů.

„První třetina určila ráz utkání. Tím pádem jsme jenom dotahovali a soupeř urputně bránil. Postupně jsme přidávali složitost do hry. Sedm minut do konce jsme ještě věřili, že by se s tím mohlo něco udělat, ale bohužel soupeř to ubojoval a byl o malinko lepší. Samozřejmě mu gratulujeme k titulu,“ řekl po zápase trenér Jandač.

Rozhodující zápas třineckých hokejistů s pražskou Spartou | Foto: Vít Šimánek, ČTK

Odcházím šťastný

Na další triumf už ale bude Třinec útočit bez svého trenéra Václava Varadi. Úspěšný kouč se totiž rozhodl v klubu skončit a to i přesto, že v dubnu 2020 podepsal sedmiletou smlouvu. „Moje pětiletá etapa v Třinci končí, hrozně si vážím, že tým pode mnou chtěl vždycky vyhrávat. Odcházím opravdu šťastný," uvedl končící třinecký trenér.

Radost hokejistů Třince | Foto: Michal Kamaryt, ČTK

Na všechny triumfy s Oceláři prý bude rád vzpomínat. „To, že třetím titulem završím pětiletku v Třinci, je pro mě hrozně emotivní. Samozřejmě to bylo o tvrdé dennodenní práci, pečlivě jsem s realizačním týmem vybíral hráče, kteří přicházeli. To, že jsem se v nich nespletl, mě hrozně těší,“ přiznal.

Odchod úspěšného kouče mrzí jak vedení třineckého klubu, tak i fanoušky, jak vyplynulo z jejich příspěvků na sociálních sítích. Někteří mají obavy, že s ním odejde i úspěch Ocelářů. Jiní ale věří, že se na lavičku trenéra vrátí. Ostatně i sám Varaďa řekl, že věří, že se do Třince ještě v budoucnu vrátí.