Apríl na velikonoční pondělí. Pozor na žertíky!

Nejde o žádný svátek, ale lidé se vyvádějí aprílem skoro na celém světě. U nás pocházejí první záznamy o studentských žertících už ze 16. století. Oblíbený fenomén přiživili novináři. Zpráv, které vešly do dějin, najdeme nepřeberně. Nad důvěrou čtenářů člověku někdy zůstává rozum stáít. Poté, co reportér BBC radil posluchačům, aby zastrčili balení špaget do plechovky s kečupem a počkali, až vyklíčí a zakoření, volala do redakce řada zájemců o informace, jak si doma vypěstovat špagety. Americký hamburgerový řetězec Burger King zase 1. dubna 1998 v reklamní kampani oznámil, že svůj slavný burger s názvem Whopper začne nově nabízet i ve verzi pro leváky. V zemi, kde v té době žilo 32 milionů leváků, to málokdo považoval za vtip.

Český internet nezůstává pozadu

Internet se doslova hemží tipy na aprílové vtipy. Tím, že letos 1. apríl připadá na Velikonoce, rady do kanceláře ve stylu namazat cokoli čímkoli nebo rozeslat tajný mail, že jste získali od ředitele seznam lidí, kteří mají k 1. květnu opustit zaměstnání, se nedají aplikovat. Servery ale podobné omezení nemají. Těžko ovšem očekávat, že by se pustily do stejného kalibru jako v minulosti když např. server iDNES hlásal, že se finalistky Miss fotily nahé, a protože jim to zakazuje smlouva, pořadatel tak zrušil finále soutěže. Vtipné je, že se na špek chytila i Evropa 2, která tuto informaci vysílala ve svých zprávách celý den až do páté hodiny. Redaktorům regionální přílohy po uveřejnění zprávy, že brněnská přehrada praská, se podařilo vylidnit Brno.

Ne každý vtip je dobrý vtip

Například řediteli řeckého ústavu geodynamiky a známému seismologovi Akisovi Tselentisovi hrozilo obvinění za aprílový žert, když napsal na facebooku o možném brzkém zániku ostrova Santorini.

Ještě hůř dopadli moderátoři Johnny Dare a Murphy Wells. Ti ve své rozhlasové show prvního apríla 2002 varovali publikum, že ve vodovodním řádu v Kansas City byl zjištěn zvýšený výskyt dihydrogen monoxidu, který způsobuje pocení, potřebu močit a po dlouhodobém působení krabatí kůži. I když pánové nelhali, protože dihydrogen monoxid je voda, ve městě vypukla panika a moderátoři byli obviněni ze šíření poplašné zprávy.

Žertování se příliš nepovedlo ani Elonu Muskovi, když se v roce 2018 nechal vyfotit přestrojený za bezdomovce a vyhlásil na Twitteru bankrot Tesly. Smích ho přešel, když akcie automobilky klesly o 7 %.