Baťa: 130 let poté. Unikátní výstava s pomocí umělé inteligence oživuje minulost obuvnické firmy

V září to bude 130 let, co sourozenci Baťovi založili firmu, která položila základ pozdějšímu obuvnickému impériu. Při této příležitosti vznikla unikátní výstava. Představuje dobové fotografie, které díky umělé inteligenci uvidí návštěvníci snímky v barvě a pohybu. Také si na výstavě mohou popovídat s virtuálním zaměstnancem tehdejší firmy Baťa v životní velikosti.