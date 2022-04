Blanka Jeetendra Varma: Do Indie jsem se zamilovala na první pohled

Plánovala pracovat v Namibii, místo toho už 12 let žije v Indii. Blanka provádí české turisty a pomáhá obchodníkům zorientovat se v indickém systému. Co je v Indii složité a čím se můžeme inspirovat? Startuje nová série Češky v Asii.

Indie | Ilustrační foto: Chandrak Pradhan, Pixabay, Pixabay License

Indii jsem poprvé navštívila na vlastní pěst, chtěla jsem si dokázat, že tuhle složitou zemi dokážu procestovat sama. Byla to jedna z položek mého cestovatelského seznamu, krátký výlet z Namibie, kde jsem tehdy žila. Nečekala jsem, že mě Indie nějak zvlášť osloví, ale opak byl pravdou. Zamilovala jsem se na první pohled a byla jsem ohromená. Bohové jsou sice neviditelní, ale tu neuvěřitelnou energii nemůžete necítit. Indie vás přijme s otevřenou náručí. Po prvních čtrnácti dnech jsem seděla na letišti, čekala na zpáteční let a brečela, že musím odletět.

Blanka Jeetendra Varma | Foto: soukromý archiv Blanky Varmy

Z Indie jsem nechtěla už nikdy odjet

Bombaj | Foto: Walkerssk, Pixabay, Pixabay License

Od té doby jsem přemýšlela, jak se vrátit. A vracela jsem se stále, při jedné z návštěv jsem se seznámila se svým nynějším manželem a bylo rozhodnuto. Nyní jsem v Indii už 12 let.

Nejprve jsem žila tři roky v malém městě ve státě Gudžarát na západě Indie, teď bydlím v Bombaji. Indie je velmi pozitivní, ale zároveň drsná a komplikovaná. Pokud tu nemáte zázemí a známé, tak je velice těžké tu přežít. Já jsem schopná fungovat sama, ale je to díky tomu, že už tu žiji dlouho a můj manžel je Ind.

Blanka Jeetendra Varma | Foto: soukromý archiv Blanky Varmy

Ukazuji i jak žije střední a vyšší třída

Blanka Jeetendra Varma | Foto: soukromý archiv Blanky Varmy

Do Indie jezdí dva typy turistů. Ti mladí, kteří se dokáží domluvit anglicky a protlučou se tu třeba s místními průvodci. Naopak ta starší generace, která se zároveň Indie trošku bojí, chce a potřebuje českého průvodce. Provádět a překládat jsem začala zhruba před šesti, sedmy lety, s návštěvníky strávím často celý jejich pobyt.

Mám štěstí, že můžu dělat práci, která mě baví. Indická historie i současná politická či ekonomická situace mě zajímá, stejně jako místní právo, zejména co se týče žen a dětí. Mého koníčku tak využívám jako průvodkyně a snažím se bořit mýty o Indii. Bohužel filmaři nejčastěji ukazují tu chudší či spirituální Indii, ale to není zdaleka jediný pravý obraz této země. Proto se snažím představovat českým návštěvám i to, jak v současné Indii žije střední a vyšší třída. Na vesnicích či maloměstech je život samozřejmě tradičnější a konzervativnější, ve velkých městech je ale skoro jako na západě.

Blanka Jeetendra Varma | Foto: soukromý archiv Blanky Varmy

Bez pochopení administrativního systému nepřežijete

Blanka Jeetendra Varma | Foto: soukromý archiv Blanky Varmy

Kromě toho také pomáhám lidem, kteří přijedou za obchodem. Bez kontaktů je to tu opravdu složité, protože místní legislativní systém je hodně těžkopádný a funguje úplně jinak než ten náš. K jeho pochopení mi pomáhá, že druhým rokem studuji právo. Do budoucna bych chtěla pracovat i s cizinci, kteří tu žijí nebo podnikají, a umožnit jim zorientovat se v indickém systému. Indie má dobrý legislativní systém, ale výzvou je jeho vymáhání. Společnost je stále hodně patriarchální, je rozšířená korupce, a to se samozřejmě zrcadlí v tom, jak systém funguje.

Ilustrační foto: Shiv Narayan Das, Unsplash, CC0

My jsme zvyklí, že pokud půjdeme na policii, tak se nám dostane zastání. V Indii to tak ale nemusí být a policie často řeší případy tak, aby je vlastně neřešila. Navíc je indická administrativa hodně pomalá. To vše je velmi složité pro cizince, protože se v tom neorientují a neví, jak na to. Pokud v Indii chcete něco zařídit a jdete přímo na úřad, tak narazíte a budete mít pocit, že jste se ocitli na Zámku Franze Kafky. Kýžený výsledek zařídíte spíše přes systém agentů. Ti vám cokoliv zařídí rychleji než úředník. Agent přijde k vám domů, vypíšete všechny žádosti, zaplatíte mu provizi a máte vyřešeno. Pokud ovšem tohle nevíte, tak budete řešit danou věci neustále dokola, a ve výsledku vás to bude stát mnohem více času, peněz i energie.

Blanka Jeetendra Varma | Foto: soukromý archiv Blanky Varmy

Domluvené sňatky

Ilustrační foto: Pablo Heimplatz, Unsplash, CC0

Nejčastější otázka, kterou dostávám, se pochopitelně týká dohodnutých sňatků. Lidé se mě na ně ptají, protože to považují za nepřípustné. Věřím tomu, že boření mýtů je o vysvětlení, stereotypy nejčastěji vznikají z neznalosti místního kontextu. Ano, stále existují případy, kdy rodiny nevěstu víceméně prodají a ona vidí svého ženicha až v den svatby. Stává se to zejména v chudých rodinách na venkově, kde bohužel dívky nemají žádné zastání, i když jsou uzákoněna pravidla zakazující věno či limitují minimální věk u dívek na osmnáct let (u mužů na dvacet jedna). V metropolích naopak ale existují páry, které společně žijí a jsou nesezdaní, na ulicích se drží za ruce a se svatbou nikam nespěchají.

Ilustrační foto: Vishal Singh, Unsplash, CC0

Často jsou to právě budoucí nevěsty, které si od svých rodičů vyžádají, aby jim našli manžela, třeba v cizině nebo s určitou profesí. Ať už jsou požadavky jakkoliv specifické, rodinám se většinou kandidáty splňující nevěstiny podmínky podaří najít a obě rodiny začnou vyjednávat. Budoucí manžel chce věno, které rodina nevěsty zaplatí ráda, protože jí tím zajistí dobrou budoucnost. Indové se pohybují v rámci svých kast, takže příležitostí, kdy bohatý mladý muž potká chudou dívky a zamiluje se, opravdu moc není, protože má kolem sebe desítky bohatých nádherných mladých žen, pocházejících z dobrých rodin.

Ilustrační foto: Ayrus Hill, Unsplash, CC0

Poté, co je sňatek dohodnut, se pár setkává, postupně se do sebe zamilují a vezmou se. Nejednou jsou indické sňatky dohodnuté v tom smyslu, že se pár do sebe zamiluje a jejich rodiče se logicky chtějí poznat. Málokdy se stává, že by proběhl sňatek bez toho, aby se obě rodiny seznámily. Právě to je ten dohodnutý sňatek, který se nám často zdá tak nepřístojný. Po bližším zkoumání ale zjistíme, že sbližování obou rodin není zas tolik odlišné od naší vlastní kultury.

Blanka Jeetendra Varma | Foto: soukromý archiv Blanky Varmy

Paradoxně klidnější život v druhé nejlidnatější zemi světa

Blanka Jeetendra Varma | Foto: soukromý archiv Blanky Varmy

Indie je druhá nejlidnatější země na světě, ale i přesto je tu život paradoxně mnohem klidnější. Indové se totiž za jakýchkoliv okolností potřebují potkat se svým bohem (nebo guru) a najíst se. Na rozdíl od nás se umí zastavit, i kdyby to znamenalo najíst se na zemi. Indové nesní nějakou ve spěchu zakoupenou bagetu, ale vytáhnou si svůj daal, který si přinesli z domova.

Blanka Jeetendra Varma | Foto: soukromý archiv Blanky Varmy

Indické umění zpomalit je něco, co sem táhne miliony lidí a poutníků, kteří hledají vnitřní klid a mír. I tohle je součástí té obrovské pozitivní energie, kterou jsem si natolik zamilovala a díky které zůstávám.