Boris Belenkin z Memorialu: Všichni budeme muset nést odpovědnost za to, co se stalo během posledního roku

Boris Belenkin je z Moskvy. Posledních 35 let byl členem, zaměstnancem a aktivistou společnosti Memorial. Přes půl roku kvůli napůl nucené migraci z Ruska, žije v Praze. "Mezinárodní Memoriál byl definitivně zrušen 28. října. Nevěděli jsme, co bude následující den po zamítnutí našeho odvolání, a tak jsme se rozhodli odjet." Jak se integruje do české společnosti a jak poznává českou komunitu? Čím se v Mezinárodním Memoriálu zabývá? Co mohou Rusové udělat, aby zastavili válku?