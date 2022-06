Bratři Puppové před 150 lety nastartovali zlatou éru hotelu Pupp

Bratři Anton, Julius a Heinrich Puppové se 20. 6. 1872 stali oficiálně obchodními společníky hotelu Pupp v Karlových Varech. Podařilo se jim tak vrátit do rodinných rukou majetek, o který nešťastnými obchodními kroky a rodinnými spory v předchozích desetiletích jejich předci přišli. První základy rodinného podniku položil už koncem 18. století koupí Českého sálu cukrář hraběte Chotka Jan Jiří Pop, rodák z Veltrus (později se začal podepisovat Johann Georg Pupp). Teprve pod vedením Antona a jeho bratrů Heinricha a Julia ale dosáhl hotel maximálního rozkvětu a věhlasu.

Bratři (zleva) Anton, Heinrich a Julius Puppové se ve druhé polovině 19. století postarali o vzestup Grandhotelu Pupp. | Foto: repro Stanislava Burachoviče Příběh Grandhotelu Pupp

Králové, hudebníci i kosmonaut

Jeho služeb využili i anglický král Edward VII., rakouský císař Franz Josef nebo psycholog Sigmund Freud. Před druhou světovou válkou proběhla poslední velká modernizace zaměřená na interiéry, mimo jiné byla v každém pokoji vybudována koupelna s teplou vodou. Za největší úspěch tehdejší majitelé považovali koupi jedné z posledních sousedních budov "Dům Boží oko", ve kterém je dnes Café Pupp.

Po válce byl hotel znárodněn a přejmenován na Grandhotel Moskva. Někdejší slavné hosty císařovnu Marii Terezii či německého kancléře Otto von Bismarcka vystřídali jiní prominentní návštěvníci jako maršál Ivan Koněv, prezident Ludvík Svoboda, etiopský císař Haile Selassie nebo kosmonaut Jurij Gagarin.

K původnímu názvu se Grandhotel Pupp vrátil v roce 1990, kdy vznikla akciová společnost Grandhotel Pupp Karlovy Vary.

Grandhotel Pupp ve filmu

Luxusní hotel dnes neslouží filmařům jen během Karlovarského filmového festivalu. Řada režisérů si ho vybrala do svých filmů. Objevil se například ve snímku Prsten z roku 1996 s Nastassjou Kinski a Michaelem Yorkem v hlavní roli. V roce 2006 se tu například natáčela bondovka Casino Royale s Danielem Craigem v hlavní roli. V plné kráse se prezentuje Grandhotel Pupp v americké komedii Last Holiday s Queen Latifah a Gerardem Depardie. Ve filmu Edith Piaf z roku 2007 je k vidění Slavnostní sál hotelu, v roce 2009 se zde natáčel snímek The Philanthropist.

Casino Royale (James Bond) in Karlovy Vary & Grandhotel Pupp Video of Casino Royale (James Bond) in Karlovy Vary & Grandhotel Pupp