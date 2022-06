Bronzové sošky, jehlice či reliéfy. Národní muzeum restauruje syrské památky

Národní muzeum bude restaurovat vzácné syrské památky z oblastí zasažených válkou. V minulých dnech převzalo asi dvacet sbírkových předmětů od Národního muzea v Damašku. Pokračuje tak pomoc při záchraně světového kulturního dědictví v Sýrii, kterou Národní muzeum zajišťuje již 5 let. Nejprve tam Česko posílalo pomoc na záchranu a restaurování sbírkových předmětů, které byly válkou ohrožovány. Nyní se podařilo uskutečnit transport přímo z Damašku.

Česká republika byla mezi prvními zeměmi, které nabídly Sýrii pomoc v době válečného konfliktu. „Čeští odborníci poskytli materiály k záchraně předmětů. Teď přivezli vzácné díly, které budou restaurovány a následně vystaveny. Doufám, že spolupráce bude příkladem pro jiné státy, aby se podílely na záchraně kulturního dědictví, které nepatří jen Sýrii, ale celému světu,“ ocenil spolupráci zástupce velvyslanectví Sýrie Samir Masad.

Foto: Národní muzeum

Jedná se o 20 převážně kovových artefaktů z doby bronzové a z antiky poničených válečným konfliktem, které potřebují komplexnější restaurátorský zásah, na který nejsou v Sýrii kapacity.

Mezi nejvzácnější předměty určené k restaurování patří například nálezy v podobě bronzových sošek, bronzová jehlice z Ugaritu a tři kamenné náhrobní reliéfy z Palmýry (dvě sochy žen a jedna socha muže). Výjimečné jsou hlavně svou historickou hodnotou - některé jsou až 4 tisíce let staré.

„Kovové předměty jsou tam proto, že Národní muzeum má vlastně špičkové restauratéry především na kov,“ řekl Českému rozhlasu ředitel muzea Michal Lukeš. Odborníci je budou restaurovat v Terezíně.

Afghánistán, Ukrajina, Sýrie

Národní muzeum podle něj patří mezi uznávaná muzea s mezinárodním renomé a významnými zahraničními kontakty. Vedle Sýrie se podílelo na záchraně předmětů kulturní a historické hodnoty v Afghánistánu a v současnosti i na Ukrajině.

Michal Lukeš | Foto: Elena Horálková, Český rozhlas

„Naši pracovníci jsou členy mezinárodních vědeckých týmů, dosahují excelentních výsledků a publikují v prestižních odborných časopisech. Muzeum vypravuje expedice do celého světa, vede archeologické výzkumy v několika státech, naši restaurátoři patří k evropské špičce. Naše znalosti, kapacity a možnosti se již několik let snažíme využívat i při záchraně světového kulturního dědictví, tam kde je ničeno a ohrožováno. Afghánistán, Ukrajina, Sýrie. Jsem hrdý na to, že i v umění pomáhat umíme být na světové úrovni,“ dodal Michal Lukeš.

Na restaurování budou čeští památkáři potřebovat zhruba rok. Postupy budou současně konzultovat s odborným oddělením Národního muzea, které se věnuje pravěké a starověké archeologii, a u restaurování budou přítomni i odborníci ze Sýrie, kteří zároveň projdou školením moderních restaurátorských metod.

Obnovené předměty si budou smět prohlédnout i lidé v Praze, Národní muzeum totiž chystá výstavu o kulturním dědictví syrské oblasti. Pak se zrestaurované památky vrátí zpátky do Sýrie.

Foto: Národní muzeum

Archeologické průzkumy

Národní muzeum také v rámci spolupráce se syrskými kolegy v roce 2019 získalo možnost archeologických průzkumů na lokalitě nedaleko Latákie na pobřeží Středozemního moře. Tým Archeologického oddělení tam zkoumá osídlení během doby bronzové až železné.

Průzkum se zaměřuje mimo jiné na zjištění, co se zde odehrávalo právě ve 12. stol. př. n. l., kdy docházelo v široké pobřežní oblasti k celkovému kolapsu, zanikl multikulturní Ugarit a hroutila se další významná centra.

Další expedice na tuto lokalitu je plánována na říjen 2022 s cílem získat řadu nových dat k sídlištní struktuře, ale i přírodnímu prostředí.