Češi jsou zase hokejovými mistry světa. Dlouho jsme čekali, nemohlo to přijít v lepší čas, říká Pastrňák

Hrdinou finálového zápasu se stal David Pastrňák, který dal rozhodující branku v polovině závěrečné třetiny. Svůj první gól na turnaji oslavil útočník Bostonu skluzem po ledě.

David Pastrňák | Foto: Zuzana Jarolímková, iROZHLAS.cz

„Myslel jsem si, že se oslavou gólu nikdy nedostanu na kolena takhle, jak jsem se dostal. Myslím si, že tohle vypovídá za vše, protože takovou oslavu bych nikdy neudělal. Je to obrovská radost a jsem moc nadšený a pyšný na všechny kluky a fanoušky. Dlouho jsme čekali na zlatou medaili a nemohlo to přijít v lepší čas, než u nás doma. Fanoušci vytvářeli neskutečnou atmosféru,“ řekl Pastrňák bezprostředně po výhře.

To, že finále rozhodne právě Pastrňák, předpovídal už před zápasem Jaromír Jágr. „Pasta rozhodne finále. To by byla třešnička na dortu.“

Z medaile se Česko raduje i díky fantastickému výkonu brankáře Lukáše Dostála, který byl zvolen i nejlepším brankářem šampionátu a dostal se i do All Star týmu spolu s útočníkem Romanem Červenkou.

„Všichni jsme makali jako tým. Švýcaři nám to vůbec nedali zadarmo. Byl to hodně vyrovnaný hokej. Pasta dal nádherný gól a přesně se ukázalo, proč na něj třeba Boston spoléhá. Byl to ale neskutečný výkon celého týmu. Je to splněný sen. Kdyby nám někdo před šampionátem řekl, že to vyhrajeme, tak bych to bral jako pohádku. Ta pohádka se dneska splnila,“ řekl Českému rozhlasu Dostál.

Lukáš Dostál | Foto: Zuzana Jarolímková, Český rozhlas

Podle Martina Nečase k vítězství přispěli i čeští fanoušci. „Bez nich bychom to nemohli vyhrát. Tahle parta – všechno jsme stmelili, od kabiny se to přeneslo na led a fanoušci nás hrozně hnali,“ poznamenal.

Také trenér Radim Rulík označil podporu a atmosféru za šestého hráče v poli. „Pro tým to byl doping a potřebná energie ve chvílích, kdy si třeba někdo říkal, že už to nedá, ale pak vydechl a šel do toho zase znova. Kluci byli díky tomu neustále odhodlaní. Věděli jsme, že jsou lidi ve fanzóně, že to sledují na Staromáku... Pro ty lidi tam kluci nechali všechno,“ řekl Rulík.

Miliony lidí po celém Česku sledovaly zápasy také na televizních obrazovkách, ať už doma nebo třeba i v hospodách. Finále mezi Českem a Švýcarskem sledovalo na sportovním kanálu České televize a na internetovém iVysílání rekordních 3,74 milionu diváků. Jde o nejsledovanější přenos na kanále ČT Sport a druhý divácky nejúspěšnější sportovní přenos v České televizi vůbec po finále Olympijských her v Naganu Česko - Rusko v roce 1998, které vidělo 4,16 milionu diváků.

Mistrovství také překonalo rekord v návštěvnosti. Na domácí šampionát si našlo cestu skoro 800 tisíc fanoušků.

Foto: Zuzana Jarolímková, Český rozhlas

"Nové Nagano"

Historický úspěch českých hokejistů ocenili i fanoušci na sociálních sítích. Podle nich národní tým získal zlato zcela zaslouženě.

„Jste úžasní Skvělá parta v čele se super náčelníkem; Byla to jízda, zlatá pohádka Česka. Hoši děkujem za perfektní mistrovství a za úžasnej vnitřní pocit, co nám nikdo nevezme; Byla to atmosféra, jaká se jen tak nevidí. Liberec nespal, to byl rachot větší jak na Silvestra; Děkuji našim hokejistům za konečně lepší náladu mezi lidmi. Atmosféra v nás všech přetrvává a určitě ještě nějakou dobu vydrží; Nádherný týmový výkon! Hoši děkujeme, celé zemi jste dokázali, že se nemusíme před nikým "klanět"! Jste nejlepší, jste inspirací a motivací!“

Roman Červenka | Foto: Zuzana Jarolímková, Český rozhlas

Také čeští politici na sociálních sítích děkují českému týmu a hráče označují za hrdiny celého národa. „Jsme na vás hrdí! Hoši děkujem. Zlato po čtrnácti letech opět pro Česko,“ napsal na síti X prezident Petr Pavel. Hráčům poděkoval také osobně hned po utkání. Přímo v šatně hráčů rovněž ocenil organizaci letošního MS v hokeji konaného v Praze a Ostravě. „Nejenom, že jste vyhráli zlaté medaile, ale zároveň celá organizace toho šampionátu nám jako republice udělala hrozně dobrý jméno, takže ze všech stran skvělý," řekl Petr Pavel. Tým podle něj přinesl "nové Nagano".

Utkání přímo v areně sledoval také premiér Petr Fiala (ODS), který poté České televizi řekl, že hráči udělali lidem obrovskou radost. Fila vyzdvihl fantastickou atmosféru během celého mistrovství světa. „Udělám ještě takové nějaké oficiální poděkování našemu týmu,“ dodal. „Mistři světa!!! Jste hrdinové celého národa! Hoši, děkujem!!!“ napsal předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš. „Naše hokejová pohádka má zlatou tečku! Čeští hokejisté jsou mistři světa a naši fanoušci také. Mám obrovskou radost, jsem nesmírně hrdá!“ napsala předsedkyně dolní komory Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).

Zahraniční média: Český tým splnil zemi zlatý sen

Triumf českých hokejistů na světovém šampionátu komentují i zahraniční média. Například slovenský list Sme napsal, že kdyby si mohli organizátoři 87. mistrovství světa vysnít ideální scénář šampionátu, nevypadal by jinak. „O titulu pro hostitelskou zemi rozhodla vítěznou brankou její největší ikona současnosti. K tomu jako bonus nový divácký rekord v historii světových šampionátů,“ konstatoval Sme.

Foto: Vitalia Tokarčuk, Radio Prague International

Podle německých a rakouských médii český hokejový triumfem na mistrovství světa splnil zemi zlatý sen. Magazín Focus přidal, že cesta domácího celku k titulu vedla přes napínavé finále jako z kriminálky. "Korunu hokejových mistrů světa si nasadilo Česko," napsal německý deník Süddeutsche Zeitung.

Českého vítězství si všímají také média ve Švédsku, Finsku nebo Kanadě. Švédský list Aftonbladet napsal, že útočník David Pastrňák svým vítězným gólem ve finále dokončil českou lidovou pohádku, která se bude ještě dlouho vyprávět. Komentátor Aftonbladetu shrnul mistrovství světa v Praze a Ostravě jako "šílenou hokejovou párty".