Co spojuje krále Karla III. s Českem? Láska k památkám i přemyslovská krev

Je známý svým kladným vztahem k péči o památky i o životní prostředí. Zasadil už celý les stromů a mezi nimi mají své místo i ty v Česku. Britský král Karel III., kterého v sobotu čeká korunovace, v minulosti třikrát navštívil Česko a dvakrát i Československo. Během svých cest se podíval nejen do Prahy, ale i do Brna, na zámek Jezeří, do Českého Krumlova či do vesnice na východní Moravě.