Cyril a Metoděj shlíží z Radhoště už 90 let

Z Radhoště shlíží už 90 let sousoší sv. Cyrila a Metoděje. Autorem je sochař Albín Polášek. Rodák z Radhoště, který se stal profesorem na prestižní Akademii umění v Chicagu.

Sousoší sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti | Foto: Valtameri GNU FL

"Sousoší sv. Cyrila a Metoděje stojí na Radhošti před kaplí. Je z bronzu a vysoké 2,6 metrů. Polášek tímto sousoším chtěl vyjádřit takové nové lidství, na rozdíl od Radegasta, ze kterého vyzařuje taková živočišná síla. Oba světci mají žilnaté ruce, to znamená, že jsou to muži práce. Sv. Cyril drží v ruce otevřenou Bibli a tam je v hlaholici text z evangelia sv. Jana Na počátku bylo slovo. Svatý Metoděj ukazuje na to písmo a pozdvihuje trojramenný byzantský kříž. Obě postavy jsou v sandálech. Pod nimi je znázorněn ten poražený Radegast," uvedl Drahomír Strnadel z Matice radhošťské.

Náklaďák se sochou nevyjel, museli přijet formani

Albín Polášek | Foto: Wikimedia Commons, public domain

Albín Polášek, už jako malý vyřezával dřevěné figurky, modeloval postavy z hlíny a výborně kreslil. Ve Vídni se vyučil řezbářem a studoval i v Římě. Doma se pro něj práce nenašla a tak ve 22 letech odjel se svým bratrem Robertem do Ameriky. Na Pensylvánské akademii krásných umění vystudoval obor sochařství.

Na své rodiště nezapomněl a do Frenštátu jezdil na dovolenou. Byl tu i v době, když se na vrchol dopravovala socha Cyrila a Metoděje, dodal Drahomír Strnadel:

"Právě letos je to 90 let, co bylo toto sousoší odhaleno. Na Radhošti se tehdy konala velká všeslovanská pouť. Byl problém obě sochy dopravit. Nákladní automobil nemohl vyjet, museli pozvat ještě pět párů silných koní a teprve pak tam ty sochy dopravili. "

Byl Albín Polášek u toho, když se socha před 90 lety odhalovala?

Instalace a odhalení sousoší Cyrila a Metoděje na Radhošti v roce 1931 | Foto: Petra Štrymplová, Český rozhlas

"Ano, byl. Existuje fotografie, jak už je sousoší na Radhošti. Jsou tam formani s koňmi a on potom každému věnoval pohlednici s vlastnoručním podpisem."

Jak často se vracel domů?

"Za první republiky poměrně dost často. Naposledy tady byl v roce 1947, protože měl být odhalený pomník obětem obou světových válek. Navrhl ho také Polášek.Měl to být jehlan deset metrů vysoký a na vrcholu měla být hlava Krista. Tam měla být jména padlých v obou světových válkách. Byla to velká slavnost, to bylo v září v roce 1947. Pak přišel únor a tehdejší předseda národního výboru ve Frenštátě pod Radhoštěm prohlásil: Soudruzi, Frenštát nebude druhým Rio de Janeirem, nebudeme mít Krista nad městem. Ta hlava Krista byla dlouhou dobu opřena o zeď kostela sv. Jana Křtitele ve Frenštátě. Když se v roce 1960 postavila nová obřadní síň na novém hřbitově ve Frenštátě, tak ta hlava Krista je na té obřadní síni."

Žijí příbuzní Albína Poláška?

"Žije tady jeho praneteř, paní Radmila Hnilicová, která v březnu oslavila 90. narozeniny."

Kostel sv. Jana Křtitele | Foto: Vlach Pavel, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Poprvé se oženil v sedmdesáti se svou studentkou

Winter Park na Floridě | Foto: Ebyabe, Wikimedia Commons, CC BY 2.5

Mimochodem, stejné sousoší Cyrila a Metoděje je také v americké Minnesotě. Zajímavý byl i život Albína Poláška. Poprvé se oženil v sedmdesáti letech se svou studentkou a dlouholetou láskou Ruth Sherwood. Bohužel, krátce po svatbě dostal mozkovou mrtvici a ochrnul na levou stranu těla. Jakmile to bylo možné, pravou rukou tvořil dál.

Jeho manželka zemřela 22 měsíců po svatbě. Sochař se znovu oženil v roce 1961 s Emily Muska Kubat. To mu bylo 82 let. Zemřel o čtyři roky později.

Albín Polášek vytvořil na 400 děl. Ve Winter Park na Floridě navrhl svůj dům i zahradu, která je nyní volně přístupná. Je tu na 200 soch. Muzeum Albína Poláška bylo 2. května 2000 přidáno do amerického Národního registru historických míst.