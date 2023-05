Geochemik Michael Komárek: Eroze je největší hrozbou pro českou půdu

Výraz “geoenvironmentální vědy” může laika tak trochu mást. Profesor Michael Komárek ale téhle vědecké disciplíně zasvětil celý profesní život a dokáže i nezasvěcenému novináři vysvětlit, co vlastně dělá:

Michael Komárek v terénu | Foto: Tomáš Junek

“Já se zabývám geochemií, což je podsložka geoenvironmentalistiky. Zajímá mě hlavně kontaminace půdy, zejména kovy ale teď už i organickým znečištěním, a možnost jejich remediace. To znamená, že hledáme způsoby, jak ty půdy vyčistit. Je s tím přímo spojených několik dalších odvětví a problémů, jako je kontaminace podzemních i povrchových vod a ovzduší, ale moje hlavní doména jsou půdy.”

Co se znečištění půdy týče, vypořádává se Česko ještě pořád s dědictvím komunistického těžkého průmyslu, intenzivní těžby uhlí na severu Moravy a Čech. Ale také vzácných kovů, které se dolovaly u Příbrami a na mnoha jiných místech už od středověku. Základní problém s půdou v Česku ale vidí profesor Komárek v něčem jiném:

Michael Komárek v laboratoři | Foto: Tomáš Junek

“Je to eroze a nedostatek organické hmoty v půdě, což je důsledek intenzivního zemědělství, které jsme tady měli desítky let a do značné míry dál pokračuje. Degradace půdy zkrátka není jen důsledkem znečištění, ale právě té rozsáhlé eroze. Česká republika je pomyslnou střechou Evropy, odkud všechny srážky odtékají jinam a my nejsme schopni tu vodu na našem území udržet.”

Michael Komárek v terénu | Foto: Tomáš Junek

Právě tímhle problémem se tým Katedry geoenvironmentálních studií České zemědělské univerzity v Praze pod vedením profesora Komárka intenzivně zabývá. On sám by přitom mohl působit ve Francii, ke které si vypěstoval hluboký vztah už v dětství, kdy tam jeho rodiče pracovali jako diplomaté a strávil v ní 8 let. Později se do ní vracel už jako mladý vědec:

“Francie je v podstatě moje druhá domovina. Tím, že jsem tam vyrůstal, k ní mám obrovský citový vztah. Později jsem působil jako hostující vědecký pracovník mimo jiné v Limoges, což je město proslavené keramikou. To je také jedním z důvodů, že se na tamní univerzitě studují jílové minerály a jejich zobrazování elektronickou mikroskopií, což mě zajímalo. Jeden z tamních profesorů byl navíc oponentem mé disertační práce a habilitoval jsem se tam. Zvažoval jsem, jestli v Limoges nezůstat, ale pořád jsem doma asi tady.”

Michael Komárek má ale zkušenosti i z druhé strany Atlantiku. Rok strávil v Texasu jako výměnný student už na střední škole. Hlavně ale už jako dospělý vědec získal prestižní Fulbrightovo stipendium a pracoval na Western Michigan University. Může tedy srovnávat, jak vědci pracují v Americe, Francii i v Česku:

Michael Komárek v Norsku | Foto: Tomáš Junek

“Věda ve Spojených státech má tu úžasnou vlastnost, že je velmi otevřená. Pokud chcete něco dělat, tak tu možnost dostanete, a když jste v tom dobrý, tak to někam také dotáhnete. Nicméně když se pak začne jednat o peníze, je tam soutěživost neskutečně dravá. V tomhle ohledu je to ve Spojených státech hodně náročné. Já jsem tam trávil v laboratoři 8 až 9 hodin denně a ve zbytku času jsem psal nějaké zprávy a články, abych ten čas využil co nejefektivněji. Ve Francii, kde jsem působil na víc místech a můžu tedy generalizovat, je to mnohem klidnější. Nikdo neřeší třeba příchody a odchody do práce, soutěživost není zdaleka taková jako ve Spojených státech. A co se týče České republiky, my jsme někde mezi a jsme takový hybrid. Na jednu stranu nás systém nutí do publikování, na druhou stranu to není tak razantní jako v Americe.“

Profesor Michael Komárek tedy měl možnost pracovat jinde, přesto se rozhodl zůstat na České zemědělské univerzitě v pražském Suchdole. Proč?

Michael Komárek | Foto: Tomáš Junek

“Když jsem se po doktorátu rozhodoval, kam půjdu, dostal jsem příležitost založit tady úplně novou laboratoř a katedru na relativně nové Fakultě životního prostředí. Měl jsem přitom možnost si vybudovat vlastní tým. Od tehdejšího vedení jsem na to dostal dostal finanční, prostorové a jiné podmínky, abych byl u zrodu něčeho nového a svým způsobem unikátního. To bylo asi to hlavní.”

V době rozhovoru kandidoval Michael Komárek na děkana Fakulty životního prostředí. Do publikace tohoto rozhovoru se ještě volba nekonala. I tak ale jeho kandidatura jasně ukazuje, že s Českou zemědělskou univerzitou spojuje i svou budoucnost.